Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 6,3 büyüklüğünde deprem
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Pasifik'te yer alan ada ülkesi Vanuatu'da deprem meydana geldiğini açıkladı. USGS tarafından yapılan duyuruda, Vanuatu'daki depremin büyüklüğünün 6,3 olduğu belirtildi.
Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Vanuatu'daki depremin merkez üssünün Port Olry şehrinin 51 kilometre kuzeydoğusu olduğu bildirildi.
Yerin yaklaşık 156 kilometre derinliğinde kaydedilen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremde henüz herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı