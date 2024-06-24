Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 24 Haziran 2024 11:51 - Güncelleme: 24 Haziran 2024 11:54 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Pasifik'te yer alan ada ülkesi Vanuatu'da deprem meydana geldiğini açıkladı. USGS tarafından yapılan duyuruda, Vanuatu'daki depremin büyüklüğünün 6,3 olduğu belirtildi.