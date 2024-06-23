Antalya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 23 Haziran 2024 22:49 - Güncelleme: 23 Haziran 2024 23:23 - Güncelleme:

Gündem Haberleri

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 22.31'de meydana gelen deprem, yerin 41,94 kilometre derinliğinde hissedildi. AFAD ve Kandilli, depreme ilişkin son dakika verileri açıkladı.