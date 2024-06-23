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Antalya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

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Antalya&#039;da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

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Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 22.31'de meydana gelen deprem, yerin 41,94 kilometre derinliğinde hissedildi. AFAD ve Kandilli, depreme ilişkin son dakika verileri açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'de korkutan depremler yaşanmaya devam ediyor. Kurban Bayramı tatilinin son akşamında Antalya'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depreme ilişkin son dakika verileri açıkladı.

KUMLUCA 3,3 İLE SALLANDI

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD, saat 22.31'de meydana gelen depremin yerin 41,94 kilometre derinliğinde hissedildiğini belirtti.

KANDİLLİ'DEN FARKLI VERİLER

Kandilli Rasathanesi, depremin doğrudan Akdeniz'de meydana geldiğini duyurdu. Deprem Kandilli'ye göre 3,2 şiddetinde ve yerin 14,1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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