PKK sempatizanları Mekke'de teröristbaşı Apo için slogan attı

Mekke'ye giden terör örgütü PKK sempatizanları, hac görevi için bölgede bulunanların arasına karışarak megafonla slogan attı. Bebek katili Apo için toplanan terörist sever grubun görüntüleri sosyal medya platformu X'te gündem oldu.

Müslümanlar, dünyanın dört bir yanından hac görevlerini yerine getirmek için Mekke'ye akın etti. Hacı adayları kutsal topraklarda görevlerini yerine getirirken, Mekke'ye giden terör örgütü PKK sempatizanları ise bir skandala imza attı.

MEKKE'DE BEBEK KATİLİ APO İÇİN SLOGAN ATTILAR

Kutsal topraklara iden hacı adayları, Hazreti Muhammed'in Veda Hutbesi ile Müslümanlara son kez hitap ettiği Arafat Dağı'nda dualar ederken, buraya gelen farklı niyetli kişilerin de olduğu ortaya çıktı.

Dinin vecibelerini yerine getirenlerin arasına karışan PKK sempatizanları, megafonla tarihi bir skandala imza attı. Yaşlı bir kadın elindeki megafonla 'Apo' sloganları attı.

Bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan için slogan atan grubun görüntüleri sosyal medyada viral oldu.