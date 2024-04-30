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Rusya Ukrayna'daki “Harry Potter Kalesi”ni vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rusya'nın Ukrayna'da Harry Potter Kalesi olarak bilinen yapıya düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Ukrayna’ya yönelik saldırılarını sürdüren Rusya, Odessa’yı hedef aldı.

Rusya Ukrayna'daki “Harry Potter Kalesi”ni vurdu - 1. Resim

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın dün Odessa kıyısındaki "Harry Potter Kalesi" olarak bilinen 4 katlı hukuk akademisine düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8’inin durumu ağır 32 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Rusya Ukrayna'daki “Harry Potter Kalesi”ni vurdu - 2. Resim

Yaralanan 23 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü kaydedilen açıklamada, binanın çatısında çıkan yangına müdahale için 45 kişilik 15 acil servis ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

Odesa Belediye Başkanı Gennadiy Trukhanov yaptığı açıklamada, “Canavarlar. Barbarlar. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. İnsanlar deniz kenarında yürüyüşe çıkıyor ve onları ateş edip öldürüyorlar" dedi. Ukrayna donanması sözcüsü Dmytro Pletenchuk da saldırının İskender-M balistik füzesi ile gerçekleştirildiğini söyledi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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