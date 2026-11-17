Sanchez yönetimi F-35 yerine KAAN'a göz koydu
İspanyol savunma basını, Türkiye'nin geliştirdiği beşinci nesil savaş uçağı KAAN'ın İspanya Hava Kuvvetleri için güçlü bir alternatif olduğunu duyurdu.
Roberto Escamez imzasıyla yayımlanan "Alman GCAP'ı, Türk KAAN'ı ve F-35'in olası dönüşü arasında İspanya'nın savaş uçağı seçenekleri" başlıklı yazıda, Avrupa'daki savaş uçağı projelerinde yaşanan gelişmelerin Madrid'i yeni arayışlara yönelttiğine yer verildi.
İspanyol basınına göre Almanya'nın İngiltere, İtalya ve Japonya tarafından yürütülen altıncı nesil savaş uçağı programı GCAP'a katılma ihtimali, İspanya'nın Avrupa'daki seçeneklerini daraltıyor.
"TÜRK KAAN'I DAHA DA ANLAMLI BİR SEÇENEK HALİNE GELİYOR"
Defensa y Seguridad, Almanya'nın GCAP'a katılması durumunda İspanya'nın Fransa ile iş birliği yapmak ya da başka ülkelerden savaş uçağı satın almak arasında kalabileceğini yazdı.
Fransa ile yürütülecek bir programda İspanyol savunma sanayisinin sınırlı söz sahibi olabileceğine değinilen yazıda, Türkiye'nin KAAN projesi alternatif olarak gösterildi.
İspanyol yayını, "Bu tablo karşısında Türk KAAN'ı seçeneği daha da anlam kazanıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye ile İspanya arasındaki mevcut savunma sanayisi iş birliğine de yer verildi.
Türk Deniz Kuvvetleri'nin amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'nun, İspanyol Juan Carlos I gemisinin tasarımını temel aldığı ve Navantia'nın desteğiyle geliştirildiği hatırlatıldı.
Havacılık alanında ise HÜRJET üzerinden başlayan iş birliğinin KAAN için önemli bir zemin oluşturduğuna dikkat çekildi.
"TUSAŞ ORTAK GELİŞTİRMEYE VE TEKNOLOJİ PAYLAŞIMINA AÇIK"
İspanyol basını, KAAN'ın yalnızca savaş uçağı satın alma seçeneği olarak değerlendirilmemesi gerektiğini yazdı.
TUSAŞ'ın ortak geliştirme ve teknoloji paylaşımına yönelik yaklaşımının diğer büyük savunma konsorsiyumlarından ayrıldığına değinildi.
Yazıda, "KAAN, somut ve nispeten hızlı bir alternatif sunuyor. TUSAŞ, ortak geliştirmeye ve teknoloji paylaşımına gerçekten açık olduğunu gösterdi" ifadelerine yer verildi.
Ancak İspanya'nın bu süreçte yalnızca alıcı konumunda kalmaması, tasarım ve üretim aşamalarında güçlü bir sanayi ortaklığı talep etmesi gerektiği de kaydedildi.
"KAAN, F-35'İN KABİLİYETLERİNE YAKLAŞIYOR"
Defensa y Seguridad, İspanyol Hava Kuvvetleri için KAAN ile Amerikan F-35A savaş uçaklarını karşılaştırdı.
F-35A'nın gelişmiş görünmezlik teknolojisi, sensörleri ve operasyonel olgunluğu sayesinde önemli avantajlara sahip olduğu aktarıldı.
Buna karşılık ABD yapımı savaş uçağının yazılım, modernizasyon, silah sistemleri ve bakım süreçlerinde Washington'a bağımlılık oluşturabileceği belirtildi.
KAAN'ın ise İspanya'ya daha geniş teknolojik bağımsızlık ve savunma sanayisine katılım fırsatları sunabileceği değerlendirildi.
İspanyol yayınında, "KAAN, görünmezlik teknolojisi, sensörler ve özellikle insanlı-insansız hava araçlarının birlikte görev yapması konusunda F-35'in kabiliyetlerine giderek yaklaşıyor" ifadeleri kullanıldı.
Bununla birlikte KAAN'ın geliştirme sürecinin devam ettiği ve henüz F-35'in operasyonel olgunluk seviyesine ulaşmadığı da hatırlatıldı.
METEOR, IRIS-T VE TAURUS'A DİKKAT
İspanyol basını, KAAN'ın Avrupa yapımı mühimmatlarla uyum potansiyeline de yer verdi.
Meteor, IRIS-T ve Taurus füzelerinin KAAN'a entegre edilebilmesinin İspanya açısından önemli bir avantaj oluşturabileceği ifade edildi.
Bu sayede İspanyol Hava Kuvvetleri'nin mevcut Avrupa mühimmatlarını kullanmayı sürdürebileceği ve yalnızca Amerikan ya da Türk silah sistemlerine bağımlı kalmayabileceği değerlendirildi.
Yazıda ayrıca İspanyol savunma şirketleri Indra ve ITP Aero'nun KAAN'ın aviyonik, sensör, motor ve diğer teknolojik sistemlerinin geliştirilmesine katılabileceği de ileri sürüldü.
"İSPANYA YALNIZCA MÜŞTERİ OLMAMALI"
Defensa y Seguridad, İspanya'nın daha önce Fransa ve Almanya ile yürüttüğü FCAS savaş uçağı programındaki deneyimine de değindi.
İspanya'nın programda üçte birlik paya sahip olmasına rağmen ikinci planda kaldığı savunuldu.
İspanyol savunma sanayisinin Indra, ITP Aero ve Navantia gibi güçlü şirketlere sahip olduğu hatırlatılarak yeni savaş uçağı projelerinde yalnızca finansman sağlayan veya hazır ürün satın alan ülke konumuna düşülmemesi gerektiği ifade edildi.
Yazıda, "İspanya yalnızca müşteri olarak hareket edemez" değerlendirmesi yapıldı.
İSPANYOL DONANMASI İÇİN F-35B, HAVA KUVVETLERİ İÇİN KAAN
İspanyol basını, donanma ile hava kuvvetlerinin ihtiyaçlarının birbirinden ayrılması gerektiğini paylaştı.
İspanyol Donanmasının kullandığı Harrier uçaklarının yaklaşık 2032 yılına kadar hizmette kalmasının beklendiği, ancak bu uçakların yerini alabilecek kısa kalkış ve dikey iniş kabiliyetine sahip başka bir savaş uçağının üretimde bulunmadığına değinildi.
"F-35B'nin Juan Carlos I gemisi ve gelecekte hizmete girmesi planlanan amfibi hücum gemileri için tek gerçekçi seçenek"
İspanyol Hava Kuvvetleri açısından ise farklı bir tablo ortaya konuldu:
"F-35A'nın mevcut EF-18 uçaklarının yerini alabilecek gelişmiş bir platform var ancak yüksek maliyetleri ve ABD'ye teknolojik bağımlılık nedeniyle KAAN sanayi açısından daha avantajlı bir alternatif"
"KAAN, İSPANYOL HAVA KUVVETLERİNİN TEMELİNİ OLUŞTURMALI"
Yazıda ayrıca "KAAN, güçlü İspanyol sanayi katılımıyla Hava Kuvvetlerinin temelini oluşturmalı" ifadelerine yer verildi.
HÜRJET projesinin de eğitim ve sanayi iş birliği açısından sürdürülmesi gerektiği kaydedildi.
F-35A seçeneğinin tamamen dışlanmadığı, özellikle operasyonel olgunluk ve teslimat takvimi açısından önemli avantajlar sunduğu belirtildi.
Ancak hangi savaş uçağı tercih edilirse edilsin İspanya'nın tasarım, üretim, sistem entegrasyonu ve bakım süreçlerinde güçlü bir rol üstlenmesi gerektiği ifade edildi.
"TÜRKİYE İLE YAKINLAŞMA STRATEJİK BİR GEREKLİLİK"
İspanyol savunma yayınında, Almanya'nın GCAP programına katılması halinde İspanya'nın yeni bir Avrupa savaş uçağı projesinde güçlü ortaklık kurma ihtimalinin azalacağı değerlendirildi.
Fransa ile iş birliğinin İspanya'yı sınırlı teknolojik yetkilere sahip bir konuma itebileceği, diğer ülkelerden hazır savaş uçağı satın almanın ise sanayi bağımsızlığı sağlamayacağı ileri sürüldü.
Bu çerçevede Türkiye ile KAAN üzerinden kurulacak ortaklığın İspanyol Hava Kuvvetleri için giderek daha önemli hale geldiğine yer verildi.
Yazıda, "Türkiye'nin KAAN'ına yönelmek yalnızca cazip bir seçenek değil, müşteri olmanın ötesine geçmek istiyorsak neredeyse stratejik bir zorunluluk" değerlendirmesi yapıldı.