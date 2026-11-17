"TÜRK KAAN'I DAHA DA ANLAMLI BİR SEÇENEK HALİNE GELİYOR"

Defensa y Seguridad, Almanya'nın GCAP'a katılması durumunda İspanya'nın Fransa ile iş birliği yapmak ya da başka ülkelerden savaş uçağı satın almak arasında kalabileceğini yazdı.

Fransa ile yürütülecek bir programda İspanyol savunma sanayisinin sınırlı söz sahibi olabileceğine değinilen yazıda, Türkiye'nin KAAN projesi alternatif olarak gösterildi.

İspanyol yayını, "Bu tablo karşısında Türk KAAN'ı seçeneği daha da anlam kazanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile İspanya arasındaki mevcut savunma sanayisi iş birliğine de yer verildi.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'nun, İspanyol Juan Carlos I gemisinin tasarımını temel aldığı ve Navantia'nın desteğiyle geliştirildiği hatırlatıldı.

Havacılık alanında ise HÜRJET üzerinden başlayan iş birliğinin KAAN için önemli bir zemin oluşturduğuna dikkat çekildi.