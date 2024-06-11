Savaş hattında en derin saldırı! Orta Doğu alev alev... İsrail ilk kez bunu yaptı, Suriye sınırında hareketlilik

İsrail'den Hermes silahlı insansız hava aracının düşürülmesine misilleme geldi. İsrail ordusu ilk kez 140 kilometre uzakta bulunan Hizbullah hedeflerini vurdu. Vurulan yer olan Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Hermel ise Suriye sınırına çok yakın.

Canlı Anlatım Özeti GAZZE'DE CAN KAYBI ARTTI

HAMAS VE NETANYAHU'DAN ATEŞKES KARARI!

4 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

ABD'Lİ BAKAN İSRAİL'DE

İSRAİL BİR BİNAYI VURDU: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

İSRAİL, HİZBULLAH KONVOYUNU VURDU

11.06.2024 14:03

GAZZE'DE CAN KAYBI ARTTI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 164'e yükseldiğini duyurdu.

11.06.2024 10:59

🔴 HAMAS VE NETANYAHU'DAN ATEŞKES KARARI!

Hamas, BMGK'dan geçen Gazze Şeridi’nde üç aşamalı ateşkes teklifine uluslararası destek talep eden ve Hamas’a teklifi kabul etmesi çağrısında bulunan kararı kabul ettiklerini duyurdu.

İsrail'de olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkes önerisine 'bağlılığını yeniden teyit ettiğini' söyledi.

11.06.2024 09:39

4 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda 4 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada askerlerin pazartesi günü “Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda öldürüldükleri” belirtilirken, ölüm koşulları hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail kamu yayıncısı Kan, askerlerin Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bir binada meydana gelen patlamada öldüğünü söyledi.

Pazartesi akşamı Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, savaşçılarının Refah'taki Şabura mülteci kampında bir binaya “bubi tuzağı” kurduğunu söyledi.

Times of Israel patlamada 5'i ağır olmak üzere 7 askerin de yaralandığını bildirdi.

Son ölümlerle birlikte ordunun Gazze'ye kara harekatının başladığı 27 Ekim'den bu yana verdiği kayıpların 298'e yükseldiği belirtildi.

11.06.2024 09:00

ABD'Lİ BAKAN İSRAİL'DE

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır'daki temaslarının ardından İsrail'e gitti. Blinken, Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Blinken ve Netanyahu'nun esir takasını içeren ateşkes anlaşmasına yönelik çabaları ele alması bekleniyor.

Blinken, Netanyahu ile görüşmesinin ardından başkent Tel Aviv'e geçerek İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelecek. Blinken, yarın ise İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, muhalefet lideri Yair Lapid ve dün koalisyondan ayrılan Ulusal Birlik Partisi lideri ve İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile görüşecek. Blinken, ayrıca Gazze Şeridi'ndeki ABD'li rehinelerin aileleriyle de bir araya gelecek.

11.06.2024 08:30

İSRAİL BİR BİNAYI VURDU: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ateşkes teklifinin kabul edilmesinden saatler sonra İsrail işgal ordusu Gazze şehrindeki bir evi bombardımana tuttu. Yerel medya, sivillerin yaşadığı binada en az 8 can kaybı olduğunu ve hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk olduğunu bildirdi.

Saldırı sonucu yaralanan çok sayıda kişi ise hastanelere taşındı. Gazze şehri, 41 kilometre uzunluğundaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alıyor. İsrail'in vurduğu Derac mahallesindeki evin, Aşur ailesine ait olduğu bilgisi var.

11.06.2024 07:30

🔴 İSRAİL, HİZBULLAH KONVOYUNU VURDU

İsrail-Gazze hattındaki savaş 7 Ekim'den beri devam ediyor. Son haberi ise AFP duyurdu. Hizbullah milislerinin ateşlediği Burkan füzesinin hedefinde, gökyüzündeki Hermes 900 silahlı insansız hava aracı vardı. Rihan semalarındaki İsrail drone'u alev alev yanarak düştü, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İSRAİL'DEN MİSİLLEME

İsrail ordusunun misillemesi, gece saatlerinde geldi. Savaşın başlangıcından bu yana en derin saldırı, Lübnan'ın kuzeydoğusunda yer alan Hermel'de gerçekleşti. Gece art arda patlamalar yaşandı.

Lübnan medyası, Hermel yakınlarında Hizbullah'a ait bir konvoyun vurulduğunu ve en az üç Hizbullah üyesinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Vurulan tanker konvoyunun ilk görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

Uluslararası haber ajansı AFP'ye konuşan bir Hizbullah kaynağı İsrail'in konvoya ve bir binaya dokuz füze ateşlediğini, üç ölünün yanı sıra üç de yaralı olduğunu söyledi. İsrail ordusu, Hizbullah'ın 4400 Birimi'ne ait bir tesisin vurulduğunu duyurdu.

HİZBULLAH'IN LOJİSTİĞİNİ SAĞLAYAN BİRİM

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdel Rahman ise “İsrail'in Suriye sınırından Lübnan'a giren bir tanker konvoyunu hedef alan saldırısında Hizbullah ile çalışan 3 Suriyeli ve 2 Lübnanlı öldürüldü” dedi. Rahman, saldırının ardından 5 kişinin yaralandığını ve 2 kişinin de kayıp olduğunu sözlerine ekledi.

Resmi açıklamaya göre, söz konusu birim Hizbullah'ın lojistiğini sağlıyor ve silah trafiğini yönetiyor. İsrail jetleri Hermel'in yanı sıra Bekaa Vadisi'nde ve diğer noktalarda başka saldırılar da gerçekleştirdi.

Bugün sabah saatlerinde ise İsrail ordusu kuzeydeki liman kenti Hayfa yakınlarında bir şüpheli hava hedefini düşürdüğünü açıkladı.

Yer: Gazze