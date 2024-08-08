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SGK uyardı: O mesaja itibar etmeyin!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
SGK uyardı: O mesaja itibar etmeyin!

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

SGK, vatandaşları Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları için IBAN numarasına ödeme yapılmasına dair atılan SMS'lere itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), GSS prim borçlarına ilişkin "yanıltıcı IBAN numaralı SMS'ler" hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, son dönemde vatandaşlara, "Genel Sağlık Sigortası prim borcunun bulunduğu ve iletilen IBAN'a para yatırılarak, söz konusu borcun ödenebileceğine" dair SMS'ler iletildiğine ilişkin şikayetler geldiği belirtildi.

İTİBAR EDİLMEMELİ!

GSS prim borcu bulunan vatandaşların söz konusu prim borçlarını anlaşmalı bankalardan bankamatik, internet bankacılığı ile mobil bankacılık kanalı veya e-Devlet üzerinden yalnızca T.C. kimlik numaraları ile ödeyebildiği aktarılan açıklamada, herhangi bir IBAN numarasına para yatırmamaları gerektiği vurgulandı.

ÖYLE BİR İBAN NUMARASI YOK

SGK tarafından vatandaşlara ilgili kapsamlarda bilgilendirme amacıyla gönderilen tebligat ve SMS'ler içerisinde de herhangi bir IBAN numarasına yer verilmediğinin altı çizilerek, "Buna göre vatandaşlarımızın kendilerine iletilen Genel Sağlık Sigortası borcunun bulunduğu ve mesajda yer alan IBAN numarasına söz konusu borcun yatırılmasına dair SMS'lere itibar etmemeleri gerekmektedir" denildi.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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