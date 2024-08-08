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Yer: Kocaeli! Sigara vermediler diye önüne geleni bıçakladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yer: Kocaeli! Sigara vermediler diye önüne geleni bıçakladı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli İzmit'te bir saldırgan, kendisine sigara verilmedi diye karşısına çıkan 4 kişiyi bıçaklayarak dehşet saçtı. Yaralılar tedavi altına alındı, polis her yerde saldırganı arıyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir saldırgan, kendisine sigara verilmedi diye etrafına dehşet saçtı. 

Saldırgan önce sigara istediği kişiyi bıçakladı, ardından olay yerinden kaçarken 3 kişiyi daha bıçakladı.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir şahıs yolda yürüyen bir kişiden sigara istedi.

Kendisine sigara vermeyen kişiyi yanında bulunan bıçakla yaralan şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı.

ÖNÜNE GELENİ BIÇAKLADI

Kent meydanına doğru kaçan şahıs, önüne çıkan E.B., S.Y. ve ismi belirlenemeyen bir kişiyi daha bıçakladı.

Saldırgan saçtığı dehletin ardından olay yerinden koşarak uzaklaştı.

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Olayı gören vatandaşlar, durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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