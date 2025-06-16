Siyonist ittifakı! Haçlı zihniyeti Orta Doğu'da ateşi körüklüyor, 'Dünya Savaşı' kapıda

Gazze’de 65 bin kişinin ölümünü film seyreder gibi izleyen siyonist Netanyahu’nun Batılı dostları, 13 İsrailli hayatını kaybedince, İran’ı durdurmak için bütün imkânlarını seferber etti.

İsrail-İran savaşının üçüncü gününde karşılıklı füze salvoları yine bütün hızıyla sürdü. İsrail’in saldırılarında şu ana kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 224 İranlı hayatını kaybederken, aynı şekilde İran’ın saldırılarında da 14 İsrailli öldü, 400’ün üzerinde kişi de yaralandı. İsrail-İran arasında gerilim yapılan açıklamalarla her geçen dakika artarken, Batı dünyası yine zalimin yanında yer almayı tercih etti.

Savaşı İsrail’in başlattığını unutan Batı dünyasından Gazze kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya tam destek mesajları ve fiilî destek yağdı. İsrail’in hamisi ABD Başkanı Donald Trump, her ne kadar “savaşa karışmak istemiyoruz” dese de, Amerikan ordusunun İsrail’e yardım ettiği yine bizzat İsrailli komutanlar tarafından açıklandı. İsrailli bir komutan, İran’ın füzeleri karşısında Demir Kubbe’nin yetersiz kaldığını belirterek, “İran’ın birçok füzesini Amerikan ordusunun yardımıyla durdurabildik” açıklamasını yaptı.

İNGİLTERE BİLDİĞİNİZ GİBİ

İran Donanması, İsrail füzelerinin İran topraklarına doğru yönlendirilmesine yardımcı olmak için Basra Körfezi’ne doğru ilerleyen bir İngiliz destroyerine Hint Okyanusu’nda müdahale etti. İngiliz medya kuruluşu Sky News, bunun üzerine, İngiltere’nin Kıbrıs’ta bulunan askerî üssüne ilave askerî unsurlar sevk etme kararı aldığını duyurdu. Haberde, ağırlıklı olarak Eurofighter taşıyan bir savaş gemisinin de Akdeniz’e gönderileceği aktarıldı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer da, Orta Doğu’ya daha fazla Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) jeti konuşlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

ALMANYA DİYETİNİ ÖDÜYOR

Nazi döneminde sözde Yahudi soykırımı iddialarının altında ezilen Almanya, siyonist İsrail’in yanında olduğunu bir kez daha açık açık ilan etti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail’in İran’a saldırısını desteklediklerini belirterek, “İran, nükleer silaha sahip olmamalı, bunun için gereken yapılmalı” derken, devamında “İsrail’in varlığını ve vatandaşlarının güvenliğini savunma hakkına desteğimiz tamdır” ifadelerini kullandı. Bu arada, Almanya’dan İsrail’e yakıt desteği geldi. İsrail uçaklarının yakıtları için Almanya devreye girdi. Bir Alman uçağı Ürdün hava sahasında sinyalini açınca kendini ele verdi. Almanya’ya ait tanker uçağın, bölgedeki işgalci israil savaş uçaklarına havada yakıt ikmali sağladığı ortaya çıktı.

MACRON BİR ÖYLE BİR BÖYLE

Filistin’i resmen tanımak için hazırlık yaptıklarını belirten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail’in İran’a saldırısını da “meşru” gördüklerini söyledi. Gazze’deki sivil ölümlerine değinmeden İsrail’deki sivil ölümlerini “kabul edilemez” bulduğunu belirten Macron, “İsrail İran tarafından misilleme olarak saldırıya uğrarsa, Fransa sahip olduğu imkânlar dahilinde İsrail’in korunmasına ve savunmasına yönelik operasyonlara katılacaktır” diye konuştu.

İSRAİL’İN PARK YERİ ATİNA

İran Ben Gurion havaalanını vurunca İsrail yolcu uçakları Yunanistan’a kaçırıldı. Kaçırılan uçakların arasında İsrail Başbakanı Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Herzog’un ortak kullandığı uçak da bulunuyor. Ayrıca İsrail’e ait çok sayıda uçak da Atina’daki havaalanlarına park edildi. Bu olay muhalefetin tepkisine yol açtı ve “Biz İsrail’in park yeri miyiz?” diyerek Başbakan Miçotakis’e sert eleştiriler gönderdi.