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Sokaklara dökülen İsrailliler Netanyahu'yu evinin önünde protesto etti: Sen suçlusun

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail, Netanyahu, Protesto, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'de soykırım yapan İsrail ordusu ve Başbakan Netanyahu'ya tepkiler artarak devam ediyor. İsrailliler sokaklara dökülerek hükümeti protesto ederken, Netanyahu'nun evinin önünde de sloganlar attı.

İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısının yapıldığı, Netanyahu hükümetine karşı her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar, bu hafta da geniş katılımla devam etti. Hükümet karşıtı gruplara katılan on binlerce kişi, esirlerin geri getirilmesi konusunda siyasi iradenin kayıtsızlığını eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçimlere gidilmesini istedi.

Sokaklara dökülen İsrailliler Netanyahu'yu evinin önünde protesto etti: Sen suçlusun - 1. Resim

Gösteriler, başkent Tel Aviv başta olmak üzere Batı Kudüs, Hayfa ve Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya kenti ile pek çok farklı noktada düzenlendi. Tel Aviv'deki protestoların adresi, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı yapılan gösterilerde sembolleşen, polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi oldu.

Sokaklara dökülen İsrailliler Netanyahu'yu evinin önünde protesto etti: Sen suçlusun - 2. Resim

İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı, caddede kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yapıldı.

Esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davullar ve düdükler çalan protestocular, "Hepsi hemen eve!", "İstifa şimdi" yazılı dövizler taşıdı, Netanyahu'yu suçlayan sloganlar attı. Göstericiler, "Netanyahu esirleri serbest bırak!", "Sen baştasın, sen suçlusun", "Kanlı başbakanın elinde kan var" diye bağırdı.

Sokaklara dökülen İsrailliler Netanyahu'yu evinin önünde protesto etti: Sen suçlusun - 3. Resim

NETANYAHU'NUN EVİNİN ÖNÜNDE DE GÖSTERİ YAPILDI

Sahil kenti Hayfa'nın yanı sıra kuzeyde Kayserya kentindeki Netanyahu'nun şahsi konutunun çevresinde de yüzlerce gösterici İsrail bayrakları, meşaleler, davul ve düdüklerle toplandı. Göstericiler, "Sen baştasın, sen suçlusun!" sloganları atarak hükümetin istifasını ve erken seçim talep etti.

Sokaklara dökülen İsrailliler Netanyahu'yu evinin önünde protesto etti: Sen suçlusun - 4. Resim

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Sokaklara dökülen İsrailliler Netanyahu'yu evinin önünde protesto etti: Sen suçlusun - 5. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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