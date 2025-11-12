Son 20 yılın en büyük fırtınası olacak! "Yamyam fırtına" geliyor...

NASA, bugün güçlü bir güneş fırtınasının dünyayı vuracağını belirtti.

"Yamyam fırtına" olarak adlandırılan olayın etkilerinin, göz kamaşması ve Kuzey Işıkları gösterisi olacağı belirtildi.

Sky News'den edinilen bilgilere göre ilk fırtınadan beslenen ikinci bir jeomanyetik "yamyam fırtınası"nın öğleden sonra erken saatlerde İngiltere'ye ulaşabileceği ve son 20 yılın en büyük fırtınalarından biri olabileceği belirtildi.

NASA'ya göre, güneş fırtınası, güneş tarafından uzaya fırlatılan parçacıkların, enerjinin, manyetik alanların ve maddelerin patlamasıdır ve Dünya'nın manyetik alanını bozabilir.

Son olay, BGS kayıtlarının başladığı günden bu yana yer seviyesinde en büyük jeoelektrik alanı oluşturdu.

OLASI ETKİLERİ NELER?

Fırtına, Birleşik Krallık'ın bazı bölgelerinde gece boyunca etkileyici kuzey ışıkları gözlemlerine yol açtı ve aynı durum, açık ve karanlık bir gökyüzü olması durumunda daha sonra da tekrarlanabilir.

BGS'ye göre, İskoçya, kuzey İngiltere ve Kuzey İrlanda'daki insanlar bu ışıkları görme şansına en çok sahip olanlar.

Diğer bölgelerde bulutlu hava bekleniyor ancak Meteoroloji Ofisi, güneydoğu İngiltere'de bulutların dağılabileceğini ve güneşin görünebileceğini açıkladı.

Aurora'nın renkleri, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların Dünya'nın üst atmosferindeki atom ve moleküllere çarpmasıyla oluşur.

Güneş fırtınaları Güneş'ten Dünya'ya 17 saat gibi kısa bir sürede ulaşabilir, ancak bazen çok daha uzun sürebilir.