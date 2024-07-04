Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Suudi Arabistan ve ABD'den 'Gazze-Sudan' görüşmesi

Suudi Arabistan ve ABD'den 'Gazze-Sudan' görüşmesi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Suudi Arabistan ve ABD&#039;den &#039;Gazze-Sudan&#039; görüşmesi
Suudi Arabistan, Abd, Gazze Şeridi, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suudi Arabistan, Filistin'de soykırım yapan İsrail'i destekleyen ABD ile temas kurdu. Bakanlar, bölgesel meseleler ile İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ve Sudan'daki gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan ile ABD, ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ve Sudan'daki gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD'li Demokrat Parti'den Senatör Cory Booker ile Cidde'de görüştü.

Bin Selman ve Booker'in ikili ilişkiler, işbirliği ve ortak öneme sahip konuları görüştüğü kaydedildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlar, bölgesel meseleler ile İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ve Sudan'daki gelişmeleri ele aldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 953 Filistinli öldü, 87 bin 266 kişi yaralandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, 1 Ağustos 2021'de göreve başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Almanya, Merih Demiral'ın 'bozkurt'lu sevinci nedeniyle Berlin Büyükelçisi'ni çağırdı - DünyaTürkiye Büyükelçi'sini Bakanlığa çağırdılarSkandal görüntüler! Arabasına dokundu diye otizmli çocuğa tokat attı - DünyaArabasına dokundu diye otizmli çocuğa tokat attıBiden'ın 'Çekilmiyorum' açıklaması Trump'ı ikna etmedi: Yaşlı ve perişan gidecek - DünyaTrump'tan çok konuşulacak 'Biden' iddiası!Ayin izdihamında bilanço artıyor! Sayı 123'e yükseldi - DünyaHindistan'daki ayin izdihamında bilanço artıyorSudan'daki iç savaşta Faşir şehrine yapılan bombardımanda 12 kişi öldü - DünyaSudan'da iç savaş! Şehri bombaladılarİngiltere seçimlerinde son durum! 50 milyon seçmen sandık başında... Starmer'in zaferi kesin gibi - Dünya'Sir'ün zaferi kesin gibi!
Sonraki Haber Yükleniyor...