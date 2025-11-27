Tel Aviv 'kötü haberi aldık' diye manşet attı! Türkiye’nin Çelik Kubbe’si iki başkenti ters köşe yaptı: 47 bileşende neler var?
Türkiye’nin 6,5 milyar dolarlık “Çelik Kubbe” sözleşmesi İsrail basınında paniğe yol açtı. Jerusalem Post ve Maariv, Ankara’nın savunma hamlesini “kötü haber” manşetleriyle duyurdu. Yunanistan da alarma geçti.
- Türkiye, 6,5 milyar dolarlık tamamen yerli ve entegre Çelik Kubbe hava savunma sistemi sözleşmesi imzaladı.
- Sistem, radarlar, füzeler ve yapay zeka destekli birleşik ağ içeren 47 bileşenli yerli bir mimariye sahip.
- İsrail ve Yunanistan medyası, bu adımı Türkiye'nin savunma bağımsızlığını artıran ve bölgesel dengeleri değiştiren "oyun kurucu" bir hamle olarak değerlendirdi.
- Sözleşme, Türkiye'nin hava savunmasında ABD ve Avrupa'ya bağımlılığını ortadan kaldırdığı ve caydırıcılığını yeni bir seviyeye taşıdığı yorumlarına yol açtı.
- Gelişme, Türkiye'nin bölgesel, Avrupa ve Orta Doğu genelinde stratejik bir savunma oyuncusu konumunu güçlendirdi.
İsrail’in en etkili gazetelerinden Jerusalem Post, Türkiye’nin entegre ve tamamen yerli hava savunma sistemi Çelik Kubbe için imzaladığı 6,5 milyar dolarlık dev sözleşmeyi “bölgesel dengeleri değiştirecek adım” olarak yazdı.
Ankara’nın artık yalnızca füze sistemleri değil, tüm hava savunma mimarisini tek bir ağ altında çalıştıran yerli komuta yazılımlarını ürettiğini vurgulayan yazıda şu ifade öne çıktı:
"İsrail savunma çevreleri bu gelişmeyi uzun süredir bekliyordu; endişeler şimdi somutlaştı."
İSRAİL BASININDA PANİĞE YOL AÇAN DETAY: TÜRKİYE BÖLGEDE BAĞIMLI DEĞİL ARTIK
Maariv’in haberi ise çok daha sertti. İsrail’e kötü haber: Türkiye’den dünyayı şaşkına çeviren sistem” başlığını atan gazete, Türkiye’nin savunma bağımsızlığında kritik eşiği geçtiğini, çok katmanlı yapısının Demir Kubbe'ye “zorluk çıkaracağını”, uzun menzilli füze kabiliyetleriyle İsrail’in hesaplarını değiştirdiğini yazdı.
Maariv, Ankara’nın adımını açık ifadelerle “rahatsızlık verici” olduğunu beyan etti.
YUNANİSTAN DA ÇALKALANDI: TÜRKİYE GÖKLERİNİ ZIRHLA KAPLADI
Atina basını, gelişmeyi neredeyse panik tonuyla aktardı.
Pentapostagma, Çelik Kubbe’yi “Türkiye’nin göklerini zırhla kaplayan sistem” olarak duyururken, Onalert “6,5 milyar dolarlık altın sözleşmeler” ifadesiyle Türkiye’nin kararlılığını öne çıkardı.
Reporter gazetesi ise bu adımı “Türkiye’nin tam bağımsız hava savunmasında yeni dönem” sözleriyle aktardı.
Atina’daki yorumlarda dikkat çeken cümle şuydu: “Bu sistem, artık ne ABD’ye ne Avrupa’ya ihtiyaç duyan bir Türkiye’nin ilanıdır.”
"ANKARA NE YAPTI?" 47 BİLEŞENLİ DEV MİMARİ İMZALANDI
Reuters kaynakları, Çelik Kubbe’nin radarlar, komuta merkezleri, sensörler, füzeler ve yapay zeka destekli hava resmi oluşturan birleşik ağdan oluşan 47 bileşenli bir mimari olduğunu aktardı.
SSB Başkanı Haluk Görgün, imzalanan sözleşmelerin tamamen yerli altyapıyla yürütüleceğini söyleyerek şu ifadeyi kullanmıştı:
"Türkiye’nin caydırıcılığı yeni bir seviyeye çıkıyor."
SAVUNMA SANAYİSİNDE YENİ EŞİK: İSRAİL RAHATSIZ, YUNANİSTAN ENDİŞELİ
İsrail ve Yunanistan medyasının ortak değerlendirmesi aynı noktada birleşiyor:
"Ankara’nın Çelik Kubbe adımı, bölgede oyunu değiştiren hamledir.”
Hem Tel Aviv’de hem Atina’da yazılan analizlerde Türkiye’nin artık yalnızca bölgesel değil, Avrupa ve Orta Doğu genelinde stratejik savunma oyuncusu olarak değerlendirildiği dikkat çekti.