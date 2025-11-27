Türkiye’nin 6,5 milyar dolarlık “Çelik Kubbe” sözleşmesi İsrail basınında paniğe yol açtı. Jerusalem Post ve Maariv, Ankara’nın savunma hamlesini “kötü haber” manşetleriyle duyurdu. Yunanistan da alarma geçti.

İsrail’in en etkili gazetelerinden Jerusalem Post, Türkiye’nin entegre ve tamamen yerli hava savunma sistemi Çelik Kubbe için imzaladığı 6,5 milyar dolarlık dev sözleşmeyi “bölgesel dengeleri değiştirecek adım” olarak yazdı.

Ankara’nın artık yalnızca füze sistemleri değil, tüm hava savunma mimarisini tek bir ağ altında çalıştıran yerli komuta yazılımlarını ürettiğini vurgulayan yazıda şu ifade öne çıktı:

"İsrail savunma çevreleri bu gelişmeyi uzun süredir bekliyordu; endişeler şimdi somutlaştı."

İSRAİL BASININDA PANİĞE YOL AÇAN DETAY: TÜRKİYE BÖLGEDE BAĞIMLI DEĞİL ARTIK

Maariv’in haberi ise çok daha sertti. İsrail’e kötü haber: Türkiye’den dünyayı şaşkına çeviren sistem” başlığını atan gazete, Türkiye’nin savunma bağımsızlığında kritik eşiği geçtiğini, çok katmanlı yapısının Demir Kubbe'ye “zorluk çıkaracağını”, uzun menzilli füze kabiliyetleriyle İsrail’in hesaplarını değiştirdiğini yazdı.

Maariv, Ankara’nın adımını açık ifadelerle “rahatsızlık verici” olduğunu beyan etti.

YUNANİSTAN DA ÇALKALANDI: TÜRKİYE GÖKLERİNİ ZIRHLA KAPLADI

Atina basını, gelişmeyi neredeyse panik tonuyla aktardı.

Pentapostagma, Çelik Kubbe’yi “Türkiye’nin göklerini zırhla kaplayan sistem” olarak duyururken, Onalert “6,5 milyar dolarlık altın sözleşmeler” ifadesiyle Türkiye’nin kararlılığını öne çıkardı.

Reporter gazetesi ise bu adımı “Türkiye’nin tam bağımsız hava savunmasında yeni dönem” sözleriyle aktardı.

Atina’daki yorumlarda dikkat çeken cümle şuydu: “Bu sistem, artık ne ABD’ye ne Avrupa’ya ihtiyaç duyan bir Türkiye’nin ilanıdır.”

"ANKARA NE YAPTI?" 47 BİLEŞENLİ DEV MİMARİ İMZALANDI

Reuters kaynakları, Çelik Kubbe’nin radarlar, komuta merkezleri, sensörler, füzeler ve yapay zeka destekli hava resmi oluşturan birleşik ağdan oluşan 47 bileşenli bir mimari olduğunu aktardı.

SSB Başkanı Haluk Görgün, imzalanan sözleşmelerin tamamen yerli altyapıyla yürütüleceğini söyleyerek şu ifadeyi kullanmıştı:

"Türkiye’nin caydırıcılığı yeni bir seviyeye çıkıyor."

SAVUNMA SANAYİSİNDE YENİ EŞİK: İSRAİL RAHATSIZ, YUNANİSTAN ENDİŞELİ

İsrail ve Yunanistan medyasının ortak değerlendirmesi aynı noktada birleşiyor:

"Ankara’nın Çelik Kubbe adımı, bölgede oyunu değiştiren hamledir.”

Hem Tel Aviv’de hem Atina’da yazılan analizlerde Türkiye’nin artık yalnızca bölgesel değil, Avrupa ve Orta Doğu genelinde stratejik savunma oyuncusu olarak değerlendirildiği dikkat çekti.

MÜZEYYEN BIYIK

Haberle İlgili Daha Fazlası