Trump’ın Grönland planı patladı! Danimarka ABD’li diplomatı Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı

ABD’nin, Danimarka’nın özerk bölgesi Grönland’da etki operasyonları yürüttüğü iddiaları sonrası diplomatik tansiyon yükseldi.

Kopenhag’daki üst düzey ABD diplomatının Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasının ardından, Washington’dan dikkat çeken bir açıklama geldi:

"Danimarkalıların sakinleşmesi gerektiğini düşünüyoruz."

GRÖNLAND'DA GİZLİ ABD OPERASYONLARI MI YÜRÜTÜLÜYOR?

ABD, Danimarka'nın özerk bölgesi Grönland’da yürütülen etkili faaliyetlerle suçlanıyor. Danimarka devlet televizyonu DR’nin haberine göre, bazı Amerikalılar Grönland halkı arasında ayrılıkçı duyguları tetiklemeye çalıştı.

İddiaya göre, hedef Grönland’ı Danimarka’dan koparıp ABD’ye yakınlaştırmak.

DR, operasyonların arkasındaki kişilerin kimliği tam olarak belirlenemese de amaçlarının, "topluma sızmak ve ABD lehine yönlendirmek" olduğunu yazdı.

DANİMARKA DİPLOMATİK KRİZ MASASINDA

ABD’nin şu anda Kopenhag’da büyükelçisi bulunmuyor. Bu nedenle Danimarka, başkentteki en üst düzey Amerikalı diplomat olan Maslahatgüzar Mark Stroh’u Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Görüşmede, "Grönland’daki etkiler, Danimarka’nın iç işlerine müdahale" ve "toplumsal yapı üzerindeki yönlendirme faaliyetleri" ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise gerginliği artıracak bir çıkış yaptı:

"Danimarkalıların sakinleşmesi gerektiğini düşünüyoruz."

'BİZ KİMSEYE AİT DEĞİLİZ' MESAJI GRÖNLAND'DAN GELDİ

Grönland lideri Jens-Frederik Nielsen, "Grönland kimseye ait değildir. Kendi geleceğimizi kendimiz belirleriz" diyerek ABD’ye kapıları kapattı.

Ancak Washington yönetiminden, özellikle Trump cephesinden gelen açıklamalar dikkat çekici.

Trump daha önce defalarca Grönland’ı ilhak etme niyetinde olduğunu açıklamıştı. Bu yıl ise bölgeyi “zorla alma” seçeneğini dışlamadığını söyledi.

NATO ORTAKLARI ARASINDA GÜVENSİZLİK ARTIYOR

Danimarka, NATO ve AB üyesi olmasına rağmen, son gelişmeler iki müttefik arasında güven krizini gündeme getirdi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, "Krallığın iç işlerine müdahale kabul edilemez" dedi.

PET istihbarat servisinden yapılan açıklamada, Grönland’ın “etki kampanyalarının hedefi” haline geldiği belirtildi. Söz konusu faaliyetlerin, “Danimarka ile Grönland arasında anlaşmazlık oluşturmak” amacıyla yürütüldüğü ifade edildi.

ABD ASKERİ VARLIĞI TARTIŞILIYOR

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, geçtiğimiz aylarda Grönland’daki Amerikan askeri üssünü ziyaret etmişti. Vance, Kopenhag’ı bölgedeki askeri varlığa yatırım yapmamakla suçladı. Ancak bu açıklama da Grönland ve Danimarka’da tepkiyle karşılandı.

ABD RÜZGAR ENERJİSİNDE DE DANİMARKA'YI VURDU

Trump, yalnızca Grönland üzerinden değil, enerji alanında da Danimarka’ya karşı hamlelerini sürdürüyor. ABD, Danimarkalı enerji devi Orsted’in %80’i tamamlanmış Revolution Wind projesini durdurdu.

Karar sonrası Orsted’in hisseleri %16 düştü. Proje, 350.000 haneye elektrik sağlamayı amaçlıyordu.

Trump geçen hafta yaptığı açıklamada bu kararın sinyalini vermişti:

"Rüzgar enerjisiyle uğraşmıyoruz."