Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Türk zırhlısı İngiliz ordusu envanterine giriyor! Nurol Makina tarih yazdı

Türk zırhlısı İngiliz ordusu envanterine giriyor! Nurol Makina tarih yazdı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Türk zırhlısı İngiliz ordusu envanterine giriyor! Nurol Makina tarih yazdı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Türk savunma sanayii tarihi bir başarıya daha imza attı. Nurol Makina tarafından geliştirilen NMS 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç, İngiltere ordusunun envanterine giriyor.

Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Nurol Makina tarafından geliştirilen NMS 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, İngiltere ordusunun envanterine girmeye hazırlanıyor. Araç, Londra’da düzenlenen DSEI 2025 savunma fuarında ilk kez İngiliz ordusunun mevcut araçlarıyla birlikte tanıtıldı.

İNGİLTERE'DE ÜRETİM YAPILACAK

Nurol Makina’nın İngiltere merkezli iştiraki NMS UK, aracın yerel üretiminden sorumlu olacak. Şirket, İngiltere’de 32 bin metrekarelik alana kurulu Tachbrooon Park’taki tesisinde NOMAD (NMS 4x4), DRAGON (Ejder Yalçın 4x4) ve LURCHER (NMS-L 4x4) gibi modellerin üretimini yapacak.

YERLİ VE YABANCI TEKNOLOJİLERLE DONATILDI

Sergilenen NMS/NOMAD 4x4, Unirobotics TRAKON 30 uzaktan komutalı silah sistemi ve VENOM LR 30x113 mm top ile donatıldı. VENOM LR, 2023’te Türk savunma şirketi SYS tarafından satın alınan İngiliz AEI Systems tarafından geliştirildi.

Nurol Makina’nın ürün ailesinde NMS, NMS-L ve eNMS-L varyantları bulunuyor. NMS-L, lojistik yük taşıyabilen düz yatak tasarımıyla dikkat çekerken; eNMS-L, yakıt hücreleriyle çalışan tamamen elektrikli prototip olarak IDEF 2025 fuarında tanıtıldı.

Türk zırhlısı İngiliz ordusu envanterine giriyor! Nurol Makina tarih yazdı - 1. Resim

NMS 4X4'ÜN ÖZELLİKLERİ

Nurol Makina’nın en yeni tasarımlarından biri olan NMS 4x4, V şekilli monokok gövdeye sahip. Gelişmiş aktarma sistemi sayesinde kırsal ve kentsel operasyonlarda yüksek hız ve manevra kabiliyeti sağlıyor.

Aracın modüler yapısı, farklı görev ihtiyaçlarına uyarlanabiliyor:

Muharebe operasyonları,

Personel taşıma,

Hava savunma,

Keşif görevleri.

Kaynak: Dış Haberler

Sıfırdan 2 milyar dolara! Gabar'daki petrol üretimi ile "muazzam gelişme potansiyeli"Trabzon'da can pazarı! Tır yolcu minibüsüne çarptı, çok sayıda yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İngiltere’nin kalbi kaynıyor! Yüz binler sokağa döküldü: İslam karşıtlarıyla antifaşistler karşı karşıya - DünyaYüz binler sokağa döküldü!Ankara uyardı: Soğuk Savaş’ta Rus jetini vuran Türkiye, gerekirse F-35’i de düşürür! - DünyaAnkara uyardı! "Türkiye, gerekirse F-35’i de düşürür"NATO sınırına sadece 40 km uzaklığında! Belarus’ta gizli füze üssü ifşa oldu - DünyaGizli füze üssü ifşa olduTek bir egzersiz seansı kanser hücrelerini yavaşlatıyor! - DünyaTek bir egzersiz seansı kanser hücrelerini yavaşlatıyor!Trump NATO’ya meydan okudu: Rus petrolünü kesmeyen ülkeler bedel ödeyecek - DünyaTek tek ülke ismi saydıAvustralya'da polis şehirlere girişi kapattı! Irkçılık karşıtlarıyla aşırı sağcılar karşı karşıya - DünyaPolis şehirlere girişi kapattı!
Sonraki Haber Yükleniyor...