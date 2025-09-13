Türk zırhlısı İngiliz ordusu envanterine giriyor! Nurol Makina tarih yazdı

Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Nurol Makina tarafından geliştirilen NMS 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, İngiltere ordusunun envanterine girmeye hazırlanıyor. Araç, Londra’da düzenlenen DSEI 2025 savunma fuarında ilk kez İngiliz ordusunun mevcut araçlarıyla birlikte tanıtıldı.

İNGİLTERE'DE ÜRETİM YAPILACAK

Nurol Makina’nın İngiltere merkezli iştiraki NMS UK, aracın yerel üretiminden sorumlu olacak. Şirket, İngiltere’de 32 bin metrekarelik alana kurulu Tachbrooon Park’taki tesisinde NOMAD (NMS 4x4), DRAGON (Ejder Yalçın 4x4) ve LURCHER (NMS-L 4x4) gibi modellerin üretimini yapacak.

YERLİ VE YABANCI TEKNOLOJİLERLE DONATILDI

Sergilenen NMS/NOMAD 4x4, Unirobotics TRAKON 30 uzaktan komutalı silah sistemi ve VENOM LR 30x113 mm top ile donatıldı. VENOM LR, 2023’te Türk savunma şirketi SYS tarafından satın alınan İngiliz AEI Systems tarafından geliştirildi.

Nurol Makina’nın ürün ailesinde NMS, NMS-L ve eNMS-L varyantları bulunuyor. NMS-L, lojistik yük taşıyabilen düz yatak tasarımıyla dikkat çekerken; eNMS-L, yakıt hücreleriyle çalışan tamamen elektrikli prototip olarak IDEF 2025 fuarında tanıtıldı.

NMS 4X4'ÜN ÖZELLİKLERİ

Nurol Makina’nın en yeni tasarımlarından biri olan NMS 4x4, V şekilli monokok gövdeye sahip. Gelişmiş aktarma sistemi sayesinde kırsal ve kentsel operasyonlarda yüksek hız ve manevra kabiliyeti sağlıyor.