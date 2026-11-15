Türkiye ile Azerbaycan'ın arasını açmak istiyorlar: Kardeşliğe G20 komplosu

Azerbaycanlı akademisyen Doç. Dr. Ramin Sadık “Türkiye-Azerbaycan birlikteliği ve Türk Devletleri Teşkilatı özelinde yaşananlar, başta İsrail, Fransa olmak üzere Rusya ile İran’ı da rahatsız etti” dedi.

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Azerbaycan ve Türkiye arasında üretilmeye çalışılan gerilimin arkasından Fransa, bazı Avrupa Birliği ülkeleri ve İsrail çıktı. Gazetemize konuşan başkent kaynakları, hedefin 14-15 Aralık tarihlerinde yapılacak olan G20 toplantısında Azerbaycan’ı Türkiye’den koparmak ve Kafkasya özelinde bir dizi kararı oldubittiye getirmek olduğu bilgisini paylaştı.

Ankara’nın olayın tüm siyasi, ekonomik ve lojistik arka planını yakından izlediği kaydedildi. Azerbaycanlı akademisyen Doç. Dr. Ramin Sadık, Fransa-İsrail denklemine İran ve Rusya’nın da dolaylı katkısının olduğunu belirtti. Azerbaycanlı uzman “Türkiye-Azerbaycan birlikteliği ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) özelinde yaşananlar İsrail ve başta Fransa ve diğer AB ülkeleri olmak üzere Rusya ile İran’ı da fazlasıyla rahatsız etti. Onlar geride kalan 100 yıllık dönemde var olan statükonun devamını istiyorlar. Ancak Erdoğan ve Aliyev’in Şuşa buluşması oyunu bozdu” değerlendirmesinde bulundu.

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BÜTÜN GÜÇLERİNİ SEFERBER ETTİLER

Türkiye ve kardeş Azerbaycan yönetimi arasında çıkarılmak istenen krizin İsrail-Fransa arasında tertip edildiği ve bazı AB ülkelerinin de sürece destek verdiği tespit edildi. Oluşturulan görseller, açılan sahte hesaplar ve Türkiye’de Azerbaycan’da yaşayan bazı isimlerle birlikte diasporada yaşayan Azerbaycan kökenlilere lojistik sağlamada Mossad, DGSE ile beraber farklı bir ülke istihbarat servislerinin de aktif rol oynadığı rapor ediliyor.

Bu amaçla ciddi miktarda para ve bilgi-materyal akışı olduğu aktarıldı. Komploda hedef, Azerbaycan ve Türkiye’yi gerilim dâhilinde ve bağlantısız masaya oturtarak Ermenistan ve Kafkasya’ya dair aldıkları bir dizi siyasi, ekonomik, ticari kararı oldubitti ile imzalatmak.

Başkentte konuştuğumuz kaynaklar süreci yakından izlediklerini ve tuzağı Bakü ile paylaştıklarını aktardı. Başta Zengezur, Ermenistan-Azerbaycan sınırlarının Karabağ bağlamında yeniden kabulü ve Türkiye-Ermenistan sınırının açılması, TRIPP koridoru ve enerji ticareti alanında bazı anlaşmaların kabulü konusunda Fransa ile birlikte Ermeni ve Yahudi lobilerinin de bu oldubitti konusunda ABD Başkanı Donald Trump’a baskı yaptığı öğrenildi.

Konunun uzman isimlerinden Doç. Dr. Ramin Sadık, Güney Kafkasya’da yaşanan ilginç gelişmelere dikkat çekti ve şu önemli bilgileri paylaştı: Azerbaycan-Türkiye arasındaki ‘iki devlet tek millet’ şiarının ortak siyasi, ticari, kültürel ve coğrafi nitelik kazanması birçok aktörü rahatsız etti. Ortada net bir İsrail faktörü var ancak Fransa son yüz yıldır sürdürdüğü imtiyazları kaybetmemek adına Ermenistan ile yakın dirsek temasını sürdürüyor.

Ermenistan lideri Nikol Paşinyan geçtiğimiz günlerde Fransa’ya gitti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, Paris Barış Forumu’nun 9’uncu toplantısı kapsamında Paşinyan’a Elysee Sarayı’nda akşam yemeği verdi.

Ermenistan ise Rusya ve İran’ın içine düştüğü durum sebebiyle çıkışı Fransa’da arayan ülke durumunda. Trump’ın seçimleri kaybetmesi Ermenistan tarafını iyice tedirgin etti. Zira TRİPP yolu projesinin geleceği konusunda Ermenistan endişeli. Aynı zamanda İran’dan da son günlerde Ermenistan’a yönelik baskılar artmış durumda. İran açıkça Ermenistan’ı ABD’yi bölgeye getirmekle suçluyor ve uyarılar yapıyor.

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Ermenistan lideri Paşinyan’ın Paris ziyareti de bu konseptin bir parçası. Her ne kadar Azerbaycan ile Türkiye arasında yaşanan bazı tatsızlıklarda İsrail faktörü çok fazla öne çıksa da kışkırtıcı faaliyetlerin perde arkasındaki aktörlerden birisi Fransa. Fransızlar, Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik taleplerini ancak Bakü’yü Türkiye’den koparıp yalnızlaştırarak kabul ettirebileceklerini biliyor. Evet, İsrail bunu körükleyebilir, İsrail Türkiye ile Azerbaycan’ı ayrıştırabilir. Fakat bu komploda Fransa’nın rolü de hiç küçümsenmemeli. Bu amaçla da tüm güçlerini seferber ettiler” dedi.

BAŞARISIZ OLDULAR

Ankara ve Bakü’nün bu karanlık odakların oyununu gördüğünü kaydeden Doç. Dr. Sadık, “8 Kasım’da Şuşa’nın işgalden kurtarılması anısına Türkiye ile Azerbaycan cumhurbaşkanları bir araya gelerek bence iki ülkenin arasına girmek isteyenlere birlikte ‘dur’ dediler. Türkiye ve Azerbaycan liderlerinin açıklamalarındaki satır aralarında ‘kimsenin iki ülke arasındaki ilişkileri bozamayacağı’ yönündeki söylemleri İsrail kadar Fransa ve diğer ülkelere de açık bir mesajdır. Olayı salt Fransa ve İsrail’den ibaret görmek de yanlış olur.

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Burada İran ve Rusya’ya da parantez açmak zorundayız. Geçen yıllarda Rusya ve İran’ın Ermenistan ve Kafkasya bağlamında Fransız varlığından, etkisinden rahatsız olmadığını gördük. Hatta ABD askerine karşı çıksa bile Ermenistan’da bulunan ve Avrupa gözlemci grubu diye nitelenen geçmiş Fransız güvenlik güçlerinin varlığına hiç itirazları olmadı. O heyetin Azerbaycan sınırlarını gözetlemesi İran’ı rahatsız etmiyor. O heyetin İran’ın sınırının dibinde bulunması da İran’ı rahatsız etmiyor.

Neden? Çünkü hem İran hem Rusya, mevcut konjonktürde ABD yerine Fransa’yı tercih etti. Dolayısıyla Ermenistan jeopolitiğinde üçlü bir mekanizma hâlinde bulunmaları gerektiğini, böylece hem Zengezur koridoruna hem de Türkiye’nin Güney Kafkasya denkleminde etkin olmasına üçlü engel olabileceklerini düşünüyorlar” ifadelerini kullandı.

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