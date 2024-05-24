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Türkiye'den Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına destek: "BMGK Refah için üzerine düşeni yapmalı"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;den Uluslararası Adalet Divanı&#039;nın kararına destek: &quot;BMGK Refah için üzerine düşeni yapmalı&quot;
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e karşı ihtiyati tedbir kararlarına yönelik açıklama geldi. Açıklamada, "Gazze’de Refah’a yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısını insani yardımlara derhal açmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, Gazze'de işledikleri savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı talep etmesinin ardından Uluslararası Adalet Divanı bugün beklenen açıklamayı yaptı. İsrail'in Refah'taki saldırılarını derhal durdurmasını isteyen Uluslararası Adalet Divanı'na Türkiye'den destek geldi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Adalet Divanı’nın ihtiyati tedbir kararına ilişkin yapılan yazılı açıklamada BM Güvenlik Konseyi’ne çağrı yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası Adalet Divanı’nın, İsrail’in Gazze’de Refah’a yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısını insani yardımlara derhal açmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

Dünyada hiçbir ülke hukukun üstünde değildir. Divan’ın aldığı tüm kararların İsrail tarafından süratle yerine getirilmesini bekliyoruz. Bunu teminen, BM Güvenlik Konseyi’ni üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz."

İSRAİL'İN KARARI YERİNE GETİRMESİ SAĞLANMALI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail'e yönelik ihtiyati tedbir kararına yönelik açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Çelik, "İsrail'in kararı yerine getirmesi sağlanmalı" dedi.,

Çelik şunları kaydetti:

"Uluslararası Adalet Divanı’nın, İsrail’in Gazze Şeridi’nde Refah’a yönelik vahşi saldırılarını sonlandırmasına ve Refah sınır kapısının insani yardımlara açılmasına ilişkin aldığı karar çok hayati ve önemlidir. Uluslararası toplum, İsrail’in bu kararın gereğini derhal yerine getirmesini sağlamalıdır.

Bu kararın sahaya nasıl yansıyacağı, kurallara dayalı bir dünya düzeni iddiasında bulunan devletler için bir samimiyet testi olacaktır. Uluslararası toplumun, Uluslararası Adalet Divanı kararının arkasında durması ve kararın takipçisi olması gerekmektedir.

Cumhurbaşkanımızın Gazze için yaptığı çağrılar hem insani hem de siyasi olarak tüm insanlığa yöneliktir. Bu çağrılar bugün insanlık değerlerini korumak için kurulan tüm kurumlar ve uluslararası mahkemeler tarafından da karar olarak açıklanmaktadır. İnsanlık değerlerini korumak için bu kurumları ve mahkemeleri kuranların, söz konusu Gazze olunca bu kurumları dikkate almamaları kabul edilemez."

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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