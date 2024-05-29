Ukrayna askerleri Donetsk'te eğitim yapıyor! Talim görüntüleri dünya basınında gündem oldu

Rusya'nın Harkiv'e yaptığı bombalı saldırıda can kaybı arttı! Ukrayna ölü ve yaralı sayısını açıkladı

Rusya'nın Harkiv'e yaptığı bombalı saldırıda can kaybı arttı! Ukrayna ölü ve yaralı sayısını açıkladı

Rusya ile savaş galinde olan Ukrayna ordusu, Donetsk Oblastı'da eğitimlerine devam ediyor. Ukraynalı askerlerin tank üzerindeki ve siper içindeki görüntüleri dikkat çekti.

Rusya savaşında, Avrupa Birliği, NATO ve ABD'nin resmen desteklediği Ukrayna, askeri eğitimlerini sürdürdü. Tank üzerindeki askerler, tanktan makineli tüfek atışı yapılması, tankın arazide ilerleyişi ve askerlerin siper içerisinde tatbikat yapması dikkat çekti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken,Donetsk bölgesinde konuşlu Ukrayna Ordusu askerleri eğitime katıldı.

Ukrayna ordusuna bağlı askerlerin cephe hattı gerisinde eğitimleri devam ediyor.

Eğitimler sırasında askerler silah, siper ve tank kullanımına yönelik eğitim alıyor.

Ukrayna ordusunun Donetsk Oblastı'nda askeri eğitimleri devam ediyor.

UKRAYNA VE PORTEKİZ GÜVENLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALADI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, iki ülke arasında güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzaladı. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temaslarda bulunmak üzere gittiği Portekiz'in başkenti Lizbon'da Başbakan Montenegro ile bir araya geldiğini belirtti.