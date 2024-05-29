Rusya Ukrayna'da ele geçirilen Amerikan, Alman, İngiliz ve Fransız yapımı silahları sergiledi
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dünyanın anbean takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşındaki bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, gövde gösterisi yapmak için ele geçirilen ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve Ukrayna gibi ülkelerin ürettiği 30’dan fazla silah ve askeri teçhizat örneklerini sergiledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in emriyle 24 Şubat 2022'de Rus ordusu, Ukrayna'da bazı bölgeleri ele geçirdi. Rusya, kendileri adına ayrılık isteyen bölgelerde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni resmen tandı.
ABD VE AVRUPA RUSYA'YA KARŞI HAREKETE GEÇTİ
Rusya'nın girişiminin ardından ABD ve Avrupa ülkeleri Rusya'ya karşı tavır aldı. Peş peşe gelen ambargoların ardından NATO da Ukrayna'ya silah desteği sağladı.
Ukrayna'ya ABD senatosundan para ve silah desteği içeren paket de geçti. Tüm bunlara rağmen Rusya geri adım atmayarak Kiev'i bombalamayı sürdürdü.
UKRAYNA ORDUSUNDAKİ NATO SİLAHLARI ELE GEÇİRİLDİ
Rusya Savunma Bakanlığı, başkent Moskova’daki Zafer Parkı’nda, Ukrayna ordusundan ele geçirilen ve tahrip olan aralarında ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve Ukrayna gibi ülkelerin ürettiği 30’dan fazla silah ve askeri teçhizat örneklerini sergiliyor.
ABD yapımı M2 Bradley zırhlısı personel taşıyıcı sergide yer aldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi