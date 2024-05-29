Rusya Ukrayna'da ele geçirilen Amerikan, Alman, İngiliz ve Fransız yapımı silahları sergiledi

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Mayıs 2024 11:24 - Güncelleme: 29 Mayıs 2024 11:38 - Güncelleme:

Rusya-Ukrayna Krizi, Nato, Abd, Haber

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Dünyanın anbean takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşındaki bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, gövde gösterisi yapmak için ele geçirilen ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve Ukrayna gibi ülkelerin ürettiği 30’dan fazla silah ve askeri teçhizat örneklerini sergiledi.