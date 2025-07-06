Ülke felaketi yaşıyor! ABD'yi vuran selde bilanço ağırlaşıyor

ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 67’ye yükseldi. Sel nedeniyle Guadalupe Nehri'nin taşması sonucu 11 kampçını ise hâlâ kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, bölge afet ilan edildi.

ABD'nin Texas eyaleti Kerr ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 67'ye yükseldiği bildirildi.

Kerr İlçe Şerifi Larry Leitha, cuma günü aniden başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle Kerr ilçesindeki Guadalupe Nehri sularının 8 metre yükselmesi sonucu meydana gelen sele kapılan 11 kampçının da hala kayıp olduğunu açıkladı.

Yetkililer, arananların tümünü buluncaya kadar çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin güney eyaleti Texas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr ilçesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı. Texas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtirken, yerel yetkililer, afet bölgesinde 50 bine yakın kişi bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

Eyaletin Cumhuriyetçi yerel yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın tasarruf politikaları kapsamında bütçesini kıstığı Ulusal Hava Durumu Servisini (NWS), felaket öncesinde yeterli uyarı ve doğru tahminlerde bulunamamakla eleştirmişti.

Öte yandan Trump ise Texas'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti.