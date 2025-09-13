Ülke tarihinin en büyük protestosu! Londra'da yüz binler sokağa indi, polisle çatışma yaşandı

İngiltere’nin başkenti Londra’da, aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson’ın organize ettiği “Unite the Kingdom” yürüyüşüne 110 binden fazla kişi katıldı.

BBC World'den edinilen bilgilere göre, aynı gün anti-ırkçılık kampanyacıları tarafından düzenlenen karşı protestoya ise yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

2 GRUP KARŞI KARŞIYA GELDİ

Metropolitan Polisi, yürüyüş ve karşı gösteriler sırasında dokuz kişinin çeşitli suçlardan gözaltına alındığını, bazı polis memurlarının ise taş ve benzeri cisimlerle saldırıya uğradığını açıkladı.

Polis, olayların kontrol altında tutulabilmesi için bin polis memurunu görev yaptı ve diğer bölgelerden 500 polis desteği aldı. Gösteriler sırasında Whitehall bölgesinde iki grup arasına bariyerler konularak “steril alan” oluşturuldu.

Tommy Robinson, gerçek adıyla Stephen Yaxley-Lennon, Whitehall’da yaptığı konuşmada, politikacıları fikirlerini “tekrarlamakla” suçladı ve İngiltere mahkemelerinin belgesiz göçmen haklarını “yerel toplulukların haklarının önüne koyduğunu” iddia etti. Yürüyüşte, TV sunucusu Katie Hopkins de Robinson’un konuşmalarının ardından konuştu.

Karşı protestoyu düzenleyen Stand Up To Racism (SUTR) etkinliğinde bağımsız milletvekili Diane Abbott, göstericilere seslenerek, “Irkçılık, şiddet ve faşizm yeni değil; ancak biz her zaman bu ırkçılığı ve şiddeti yendik” dedi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polis, yürüyüş ve karşı protestoların güvenliği için ek önlemler aldı; atlı polisler ve koruyucu ekipmanlı özel birimler görev yaptı. Gösteriler sırasında bazı göstericiler, polis hatlarını aşmaya çalıştı. Unite the Kingdom grubu tarafından bazı polis memurları taş, cam şişe ve metal çubuklarla saldırıya uğradı.

İlgili Haber Türk zırhlısı İngiliz ordusu envanterine giriyor! Nurol Makina tarih yazdı

Metropolitan Polisi, yürüyüş boyunca canlı yüz tanıma sistemlerinin kullanılmayacağını ve protestocuların davranışlarına ilişkin herhangi bir ayrımcılığa veya suç teşkil eden hareketlere karşı “kararlı bir şekilde müdahale edileceğini” duyurdu.

Polis ayrıca, yürüyüş ve karşı gösterilerin belirlenen saatlerde sona ermesi talimatı verdi; Unite the Kingdom yürüyüşü saat 18:00, karşı protesto ise saat 16:00’de sona erdi.

Polis yetkilileri, Müslüman topluluklar arasında oluşabilecek endişelere dikkat çekerek, vatandaşların günlük planlarını değiştirmemelerini ve güvenlik konusunda herhangi bir endişe durumunda polise başvurmalarını tavsiye etti.