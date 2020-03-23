Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBA TV frekans, EBA TV ayarlama, TRT EBA TV izleme konuları 23 Mart'tan itibaren internet üzerinden en çok araştırılanlar arasında yer alıyor! Veliler ve öğrenciler, internet ve televizyon üzerinden uzaktan eğitime bugün başladılar. EBA ders programı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. EBA ilkokul ders programı, EBA ortaokul ders programı gibi araştırılanları haberimizde sizler için derledik.. EBA frekans bilgileri ile birlikte TRT ders programına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TÜRKSAT uydu parametreleri:

“HD Alış bilgileri: Alış frekansı: 12.084 MHz Polarizasyon: Yatay (H) Sembol oranı: 13.750 FEC : 2/3.”

“SD Alış bilgileri: Alış frekansı: 11.916 MHz Polarizasyon: Dikey (V) Sembol oranı: 30.000 FEC : 3/4."

Dijital platformlar:

“TRT EBA TV İlkokul için; TÜRKSAT Kablo Tv: 465. Kanal, Türk Telekom Tivibu: 401. Kanal, Türkcell TV+: 106. Kanal, D-Smart: 138. Kanal, Digiturk: 151. Kanal.”

“TRT EBA TV Ortaokul için; TÜRKSAT Kablo Tv: 466. Kanal, Türk Telekom Tivibu: 402. Kanal, Türkcell TV+: 107. Kanal, D-Smart: 139. Kanal, Digiturk: 152. Kanal.”

“TRT EBA TV Lise için; TÜRKSAT Kablo Tv: 467. Kanal, Türk Telekom Tivibu: 403. Kanal, Türkcell TV+: 108. Kanal, D-Smart: 140. Kanal, Digiturk: 153. Kanal.”

EBA TV DERS PROGRAMLARI (EBA İLKOKUL DERS PRPGRAMI, EBA ORTAOKUL LİSE DERS PROGRAMI)

Uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23-27 Mart tarihlerinde TRT ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görecek. TRT'den yapılacak eğitimlerde öğrenciler, bir program dahilinde kendilerine uygun saatlerde derslerini dinleyecek.

İşte EBA TV DERS PROGRAMLARI;