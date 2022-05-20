Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfakta adlı yarışma bugün 935. bölümüyle ekranlara geldi. Çok havalı milföy tarifi, 20 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanmış olan Gelinim Mutfakta yarışmasıyla çok konuşuldu.

GELİNİM MUTFAKTA ÇOK HAVALI MİLFÖY TARİFİ

Hafif bir tatlı olan çok havalı milföyün hazırlanışı internette yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Tarif izleyicilerden tam not alırken çok havalı milföy için gerekli malzemeler ve hazırlanışı da merak edildi. Biz de çıtır çıtır bir lezzet olan çok havalı milföy için yapım aşamalarını sizler için adım adım derledik. Dilerseniz çok havalı milföy tarifini muzla ya da başka meyvelerle de yapabilirsiniz. İşte Gelinim Mutfakta çok havalı milföy tarifi…

ÇOK HAVALI MİLFÖY İÇİN MALZEMELER

12 adet milföy hamuru



Muhallebisi için:

1 litre süt

4 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

1 paket toz krem şanti



Üzeri için:

2 yemek kaşığı pudra şekeri

6 adet çilek

200 gram kuvertür çikolata

50 gram file badem

GELİNİM MUTFAKLI ÇOK HAVALI MİLFÖY NASIL YAPILIR?

Milföyleri buzluktan çıkarıp buzluğa serin, çok fazla çözünmesini beklemeden her bir milyonu ikiye bölün.

Yağlı kağıt serdiğiniz geniş bir fırın tepsisine milföyleri dizin ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında üstleri kızarana kadar pişirin.

Milföyler kızarırken çok havalı milföyün muhallebisini hazırlayabilirsiniz.

Muhallebi için toz malzemeleri sütün içine ekleyip karıştırın. Kaynayana kadar pişirin.

Milföylerin arasına soğumuş muhallebiden sürün, diğer milföy ile kapak olarak kapatın.

Üzerlerini dilimlediğiniz çilek ile süsleyin. Çikolatayı eritip milföylerin üzerinde gezdirin.

Son olarak hepsine pudra şekeri ve file badem serperek son görüntüsünü tamamlayın.

Çok havalı milföyler servise hazır.

Şimdiden afiyet olsun.

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