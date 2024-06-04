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Haberler > Eğitim > '5 yıldızlı soygun' sürüyor! Mezuniyet kazığını genelge de bitiremedi

'5 yıldızlı soygun' sürüyor! Mezuniyet kazığını genelge de bitiremedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&#039;5 yıldızlı soygun&#039; sürüyor! Mezuniyet kazığını genelge de bitiremedi

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bakanlık, okul dışında velilere külfet olacak, gayriahlaki mezuniyet balosu düzenlenmemesini istedi. Okul yönetimleri dinlemedi. Beş yıldızlı otellerde kutlama düzenleniyor. Baloya adım atmanın maliyeti 5 bin lira...

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Veliler kayıt parası, yardımcı kitap ve fahiş forma fiyatları tartışmasıyla adım attığı eğitim yılını ‘beş yıldızlı balo soygunu’yla tamamlıyor. Anaokullarına kadar inen mezuniyet törenleri büyük külfet oluşturuyor. Veliler Millî Eğitim Bakanlığını şikâyet yağmuruna tuttu. Bakanlık, okullara yazı gönderdi. Genelgede “Mezuniyet etkinliklerinin millî, manevi, ahlaki ve kültürel değerlere aykırı olmaması, törenlerde şatafata izin verilmemesi, etkinlikler için veli izni alınması, velileri ve okulları külfete sokacak aktivitelerden kaçınılması, etkinlikler için okulların uygun mekân veya alanların kurulması, okul dışındaki mekânlarda mezuniyet aktiviteleri gerçekleştirilmemesi” istendi. Ancak ek gelir elde etmeye çalışan okul yönetimleri bildiğini okudu.

20 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Baloları okul aile birlikleri üzerinden yapılıyor. Organizasyon şirketlerine verilen törenler, velileri sıkıntıya sokacak birçok detayı barındırıyor. Kimi okul aile birlikleri, kurumlarındaki sade diploma törenlerini tercih etmek yerine otel, yalı, saray ya da teknelerde kutlamalar yapıyor. Kokteylle başlayıp toplu fotoğraf çekimiyle devam eden balolar neredeyse sabaha kadar sürüyor. Cübbesi, elbisesi, yemeği, kuaförü, fotoğraf çekimi derken fiyat kabarıyor. Bu yıl mezun olacak öğrencilerin kiralayacakları cübbe ve kep fiyatları ortalama 500 TL.

Satın almada fiyatlar ikiye katlanıyor. Sunulan imkânlara göre eğlence mekânları kişi başına 2.000 TL’den başlıyor. Beş yıldızlı otellerde bu fiyatlar 15 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bazı ailelerin bir gece için 20 bin TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. Aradığımız bazı mekânlar dolar üzerinden fiyat verdi. Görüştüğümüz bazı veliler evlatlarının eksik kalmaması ve akran zorbalığıyla karşılaşmaması için imkânlarını zorlayarak etkinliklere göndermek zorunda kaldıklarını belirtip Bakanlığın daha somut adım atmasını talep ediyor.

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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