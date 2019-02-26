Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

“Çocuklarımızı, sadece test kitaplarına mahkûm etmek imtihan kaygısını üst seviyelere çıkaracaktır” diyen Nehir Yarar sorularımızı cevapladı. Yarar özetle şunları söyledi: Sınav kaygısı, kaygı neticesinde ortaya çıkan olumsuzluklar, ailelerin tutumu hepimiz için tanıdık hadiseler... Hiçbir imtihan sizin sağlığınızdan daha kıymetli değil. Ebeveynleriniz de bunun farkına vardığında o büyük kaygılarınız, korkularınız sona erecek. Böylece gireceğiniz sınavlarda arzu ettiğiniz sonuçlara kolaylıkla ulaşabileceksiniz.

KENDİLERİ SEÇSİNLER

Çocuklarımızı, imtihana hazırlandıkları dönemde sadece test kitaplarına mahkûm etmek sınav kaygısını üst seviyelere çıkaracaktır. Buna mâni olmak için test kitapları haricindeki kitapları kendilerinin seçmesine izin vermeliyiz. Fakat günümüz çocuklarının işi ciddi anlamda zor. Çevrelerinde öyle çok uyaran var ki, bunlardan vazgeçip kitap okumayı seçmelerini olağanüstü olarak nitelendiriyorum. İşte bu harikanın gerçekleşmesini sağlayan edebî eserlerin sayısının artması gerek. Çocuklarımız ders çalışmadıkları zamanlarda çağımızın vazgeçilmezleri olan telefon ve tabletlerden uzak durup ellerine kitap alıyorlarsa bunu sağlayan yazarı tebrik etmek gerek. Gözlemlerim çocukların mizahi dilden daha çok hoşlandıkları yönünde. Çocuklarımız kitap okurken eğlenmeli, merak etmeli, maceraya atıldığını hissetmeli yani kendini kitabın içinde bulmalı. Bu duyguları oluşturan kitaplar artarsa kitap sevgisi de aynı oranda artacaktır.