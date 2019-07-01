Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS kapsamında 1 Haziran'da  gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları 24 Haziran'da açıklanmıştı. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise  tercihleri 12 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek.  Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk defa öğrencilerin tercihlerinde  rehberlik etmesi amacıyla yüzdelik dilimlerine göre tercih robotu hazırladı.
Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim  aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili  detaylı bilgileri görebiliyor. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018'e ait  yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor. Ortaokulların müdürlükleri, öğrencinin elektronik ortamda onaylanan  tercih bilgilerinin iki nüsha çıktısını alıp veliye imzalatacak ve bir nüshasını  okulda saklayıp, diğer nüshasını veliye verecek.
   
 Merkezi yerleştirmede öncelik
 
Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal  bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki  ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler  doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak.  Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde  sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı  sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz  devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum  tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.
 
 Tüm öğrenciler yerel yerleştirme tercihi yapacak
 
 Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere  göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul  başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde tutularak  yapılacak.
 Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm  öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda  olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması  durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu  okullar tercih ekranı açılmayacak.
  Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan  okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacak.  Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel  yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta  tercih yapabilecek.
 Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci  alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek. 
 
 İlk ekran yerel yerleştirme için açılacak
 
 Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar  ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu  kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi  gerçekleştirebilecek.
 
   Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik  Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak  kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci  alan okullar için açılacak merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en  fazla 5 okul; pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere  toplamda 15 okul tercihinde bulunabilecek.
 
Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet  adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında  yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il  dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.
 
 Nakiller iki dönem sürecek
 
Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde dört dönemde yapılan yerleştirmeye  esas nakiller,  bu yıl iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı  ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan  okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi  yapılabilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk  yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih  dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu  bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas  nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul  tercihinde bulunabilecek.Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla  2 okul seçilebilecek. Öğrenciler, ayrıca istemeleri halinde yerleştirmeye esas  ikinci nakil başvuru döneminde mesleki eğitim merkezlerini de tercih edebilecek.
 
Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak
 
Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt  işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları  12 Temmuz'da tamamlanacak. Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih  ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal  ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.
erleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da "http://www.meb.gov.tr ve  https://eokul.meb.gov.tr" adreslerinden ilan edilecek.