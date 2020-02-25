Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay -Uzun süredir devam eden formasyon karmaşası sürüyor. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un pedagojik formasyonu önümüzdeki sene dikkate almayacaklarını söylemesi ile birçok soru işareti beraberinde geldi. Bundan sonra nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu. Edinilen bilgilere göre pedagojik formasyon artık MEB tarafından verilecek. Bu konuda yol haritası için Bakanlık, YÖK ile çalışmalarını sürdürüyor. MEB’in büyük mesafeler katettiği, altyapının hazır olduğunu ve bu konuda problem bulunmadığını öğrenildi. Tayinlerin neye göre, nasıl yapılacağı ve formasyon belgesi olanların öncelikli olup olmayacağı ile ilgili konular ise şu an için belirsizliğini koruyor.



ÜCRETSİZ YENİ ‘FORMASYON’

Bir açıklama daha yapan Bakan Selçuk, bu defa bir adım daha ileri gitti. Selçuk “Formasyonda içerikte bir dönüşüm yapıyoruz. Bunu uluslararası teknopedagojik alanda yeni bir kavram çerçevesine oturttuk. İçeriğini hazırladık. İlgili üniversitelerle bağlantılarımızı devam ettiriyoruz. Hiç kimsenin formasyon almasına ihtiyaç yok. Çünkü zaten MEB, sadece sınavı kazananlara ücretsiz olarak yeni paradigmadaki formasyon içeriğini verecek” dedi.



YENİDEN DEĞERLENDİRİN

Eğitim fakülteleri dışındaki bölüm öğrencilerinin öğretmen olabilmek için üniversitelere para yatırarak aldıkları pedagojik formasyon belgesinin önümüzdeki yıldan itibaren baz alınmayacağı açıklamalarına rağmen üniversiteler alıma devam ediyor. Şu anda yedi üniversite tarafından pedagojik formasyon ilanına çıkıldı. Bakanlığın “Kazanan herkese özel yeni formasyonu ücretsiz vereceğiz” açıklamasına rağmen alımların sürmesi tartışılıyor. Adayları uyaran uzmanlar, henüz formasyon almayan ancak pedagojik formasyona kaydolmayı planlayanların bu açıklamalardan sonra yeniden değerlendirme yapmasını istedi.