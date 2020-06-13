Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Adaylara 120 soru için 135 dakika süre verilecek. Bina girişinde maske ve el dezenfektanı dağıtılacak. İsteyen adaylar kendi maske ve dezenfektanlarıyla imtihana girebilecek. Sınav evrakı dağıtan görevliler, lateks eldiven kullanacak. Adaylar, sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. ÖSYM, adaylardan bina önlerinde yığılmayı önlemek ve fiziki mesafeyi korumak için imtihana en fazla bir yakınları ile gelmelerini istedi. Yetkililer, sınav saatinden en az bir saat 15 dakika önce sınav binasında hazır olunması ikazında bulundu. Adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.