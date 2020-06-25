Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun "Öğrenciler, sınava kadar kendilerini maskeyle soru çözmeye alıştırsınlar" dedi. Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çevik de aynı tavsiyede bulundu.
imtihan öncesinde maskeyle test çözün
25.06.2020 - 07:22 | Son Güncelleme: 25.06.2020 - 07:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uzmanlar, hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Etiketler : sınav,maske,korona,
713437 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/713437.aspx
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