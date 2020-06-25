Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun "Öğrenciler, sınava kadar kendilerini maskeyle soru çözmeye alıştırsınlar" dedi. Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çevik de aynı tavsiyede bulundu.