Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa’da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) dün tamamlandı. Saat 10.15’te başlayan sınav 180 dakika sürdü. Sınavda adaylar yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu oldu, 12. sınıfın ikinci dönem konularından ise soru sorulmadı. Merkezî yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 barajı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170’e çekildi. Bu arada sınavın yapılacağı binalar, detaylı temizlikten geçti ve dezenfekte edildi. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında adaylara girişlerde maske ve dezenfektan dağıtıldı. Bilim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda adaylardan isteyenler, sınav süresince mas kelerini çıkardı. Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirildi. Covid19 durumu olan adaylar bütün sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava girdi. Sınav süresince öğrenciler içeride, veliler ise dışarıda ter döktü. Ayrıca YKS dolayısıyla saat 18.30’a kadar 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Youtuber rezaleti

Görkem Varlık isimli bir kişi, koşarak geldiği İstanbul Üniversitesi (İÜ) Beyazıt Kampüsü girişinde kendisini yere attı. Görevliler giriş belgesi istedi ancak boş bir kâğıt verdi. Ardından da “Giriş belgemi kuzenime çıkarmasını söylemiştim. Meğer bana boş kâğıt vermiş” diyerek gözyaşı döktü. Varlık içeri alınmazken yaptığının da rol olduğu ortaya çıktı. Gencin, Youtuber olduğu ve daha önce öğrencilere “Ders çalışmayın. Üniversiteye gitmeyin. Oraya harcayacağınız parayla araba alın” tavsiyelerinde bulunduğu belirlendi.