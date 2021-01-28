Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, okulların yüz yüze eğitime tam kapasiteyle başlaması, öğretmenlerin aşılanmasının da 15 Şubat'tan önce bitirilmesi gerektiğini belirtti. Okulların kapalı kalmasının dezavantajlı grupta yer alan öğrenciler için oldukça yıkıcı etkilerinin olduğunu dile getiren Pehlivanoğlu "Bir bireyin sağlığı ile geleceği arasındaki dengeyi kuramazsanız, bir neslin felaketine yol açabilirsiniz. Geldiğimiz noktada öğrenme yoksulluğu başladı. Okullar o kadar uzun kapalı kaldı ki, artık telafi edilemez sağlık ve kazanım kayıplarıyla yüz yüze kaldık. Bu yoksulluğun, uluslararası yayınlarda Türkiye için %21,7, 10 puan daha artacağı söyleniyor. Yani parası olan ile dezavantajlı arasındaki uçurum, çok daha büyüyecek. Sonra okul terkleri, çocuk işçiliği, başarısızlık hat safhaya çıkacaktır" dedi. Çoğu Avrupa ülkesinin eve kapanmada okulları en son sıraya aldıklarına dikkat çeken Pehlivanoğlu "Afrika ve Orta Doğu’daki birçok, Güney Amerika’da bazı ülkelerin dışındaki pek çok ülke, okulları her şeyi kapattığı zaman, kapattı. Dünya Bankası, Türkiye bazında diyor ki; bu kapanmanın Türkiye Gayrisafi Millî Hasılasına etkisi, yılda 40 milyar dolar olacak. Okulları açmamızın elzem olduğunu belirtiyoruz” şeklinde konuştu.

Öğretmenleri 15 Şubat'tan önce, 2. partide aşılamalıyız

Öğretmenlerin; okulların tüm kademelerce 15 Şubat'ta açılmasından önce ve daha ön sıralara çekilerek aşılanması gerektiğine işaret eden Selçuk Pehlivanoğlu "Hangi şartlarda açmalıyız? Öğretmenlerimizi, aşılamanın 2. aşamasının 1. sırasına alıp, 15 Şubat’tan önce 2. gelen partiyle aşılamalıyız. Okul ve yükseköğretimi bir an önce açmalıyız" ifadesine yer verdi.