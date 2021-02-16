Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Avrasya Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik maddeleri gereğince 155 öğretim üyesi alınacak.
Avrasya Üniversitesi 155 öğretim üyesi alacak
16.02.2021 - 14:15 | Son Güncelleme: 16.02.2021 - 14:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrasya Üniversitesi kadrolarına 155 öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.
Etiketler : Avrasya Üniversitesi,
768099 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/768099.aspx
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