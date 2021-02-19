Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin aşağıda belirtilen akademik birimlerinin; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.
Fenerbahçe Üniversitesi 12 öğretim üyesi alacak
19.02.2021 - 13:28 | Son Güncelleme: 19.02.2021 - 13:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü 12 öğretim üyesi alımı için ilan yayınladı.
Etiketler : Fenerbahçe Üniversitesi,
768859 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/768859.aspx
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