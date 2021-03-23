Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Liselerde ders saatlerini azaltıp gençleri sanat, bilim, kültür, spor gibi alanlara teşvik edeceklerini belirten Bakan Selçuk, bazı derslerin de uzaktan verilebileceğini söyledi. Dünya Bankası ile 'seç-beğen-izle' formatında dijital bir platform kurduklarını aktaran Selçuk, “Bu platformda, enstrümandan arıcılığa, ilk yardımdan kodlamaya kadar hemen hemen her alanda eğitimler olacak. İsteyen herkes istediği alanda eğitim alabilecek. Öğretmen ve yönetici eğitimlerinin tamamı, öğrencilerin derslerinin bir kısmı, veli eğitimleri bu platformdan yapılabilecek. Yani yediden yetmişe herkes, istediği yüz binlerce eğitim içeriğine kolay ve ücretsiz erişim sağlayabilecek. Eğitimlerin, Mesleki Yeterlilik Kurumundan onaylanarak sertifikalandırılabilmesi gündeme gelecek. Evde otururken mobil telefondan takip edilerek bir konuda sertifika alınabilecek. Bu, dünya çapında bir platform olacak” diye konuştu.