Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Sosyal medyada gündem olan valiler hemen takip edilirdi. Televizyonun başına geçen çocuklar ‘Yurdun büyük bir bölümünde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı yüz yüze eğitimi de aksattı. Şu şu illerde eğitime şu kadar gün tatil’ haberinin ardından mutluluk sarardı. Bu eğitimsiz tatiller koronanın hayatımıza girmesiyle son bulacak gibi... Artık kar yağışlarından sonra evde kalan çocuklar için uzaktan eğitim devreye giriyor. Bunun örnekleri de gelmeye başladı. Önceki gün Konya’nın 16 ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü “Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle dersler uzaktan eğitim yoluyla yapılacak” dedi. Dün de benzer bir haber Yozgat’tan geldi. Yozgat Valisi Ziya Polat “Olumsuz hava şartları dolayısıyla il genelinde eğitime bir gün ara verildi. Eğitim uzaktan devam edecek” açıklaması geldi.