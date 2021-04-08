Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacak.
Düzce Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak
08.04.2021 - 11:08 | Son Güncelleme: 08.04.2021 - 11:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce Üniversitesi Rektörlüğü, 13 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : düzce üniversitesi,
780908 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/780908.aspx
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