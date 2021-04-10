Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak.
Munzur Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak
10.04.2021 - 13:51 | Son Güncelleme: 10.04.2021 - 13:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Munzur Üniversitesi Rektörlüğü, 2 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : Munzur Üniversitesi,
781481 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/781481.aspx
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