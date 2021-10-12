Türkiye Gazetesi

Lisansütü eğitime başvurmak isteyen kişilerin ve akademik kadrolara atanmak isteyen kişilerin girmesi gereken Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçları açıklandı. Bu yıl ikinci kez 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşen ALES/2 sonuçlarını merak edenler ÖSYM sitesine yöneldi.

ALES/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM AİS ekranı üzerinden adayların erişimine açıldı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ALES/3 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurular, 06 – 14 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

2021 Ales/3 başvuruları başladı ALES/3 başvuruları açıldı. Başvurular ÖSYM AİS üzerinden yapılabilecek. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 14 Ekim 2021'e kadar sınava başvurabilecek.