Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak
02.01.2022 - 17:03 | Son Güncelleme: 02.01.2022 - 17:03
Türkiye Gazetesi
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
815574 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/815574.aspx
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