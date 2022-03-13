Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı  Resmî  Gazete’de  ile  03  Ekim  2019  tarih  ve  30907  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  ve  bazı  maddelerinde  değişiklik  yapılan  “Öğretim  Üyesi Dışındaki  Öğretim  Elemanı  kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında Yönetmelik”in  ilgili  maddeleri  uyarınca  unvanı  ve  nitelikleri  belirtilen  kadroya  Öğretim  Görevlisi  alınacaktır.  (Adayların  Devlet  Hizmeti  Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

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