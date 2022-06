Türkiye Gazetesi

LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. LGS için 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurusu merkezi olarak yapıldı. Sonuçlar ise yarın açıklanıyor. Peki LGS sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak? LGS sonuçlarına nerden bakılıyor? LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları MEB tarafından yayımlanan 2022 LGS kılavuzunda 30 Haziran olarak duyuruldu. meb.gov.tr adresi üzerinden yarın sabah saatlerinde açıklanması beklenen LGS sonuçları TC kimlik numarası ve Doğum tarihi bilgisini gün, ay ve yıl olarak girdikten sonra sorgulanabilecek.

LGS SONUÇLARINA NERDEN BAKILACAK?

Sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yarın (30 Haziran) saat 11.00'da ilan edilmesi bekleniyor. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS SONUÇLARINA İTİRAZ SÜRECİ!

a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir.



b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya bankamatik, internet bankacılığı aracılığıyla ya da https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 30 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.



c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.



ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul sistemi veya https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.



d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.



e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin liselere yerleştirmeleri için tercih süreci de belli olacak. Tercih ve yerleştirme takvimi ile sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının kontenjanlarına ilişkin detayların da yarın Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanması bekleniyor.

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuyla öğrencilerin tercihlerini nasıl yapacaklarına ilişkin koşullar da belli olacak. Geçen yıllardaki sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler için yerel yerleştirme okul tercihinde bulunma zorunluluğunun bu yıl da geçerli olacağı tahmin ediliyor.