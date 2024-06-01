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İTÜ Anadolu Lisesi için MEB yeni yer arayışında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İTÜ Anadolu Lisesi için MEB yeni yer arayışında
İstanbul Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Haber

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı, tepkilerin ardından İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) için harekete geçti. Kapatılması gündeme gelen İTÜ Anadolu Lisesi için bakanlık yeni yer arayışında olduğu öğrenildi.

ESMA ALTIN ANKARA - 2019 yılında Millî Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesinin (İTÜ) protokolüyle kurulan İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin (MTAL) kapatılacağını gündeme getirmiştik.

Kamuoyunda oluşan tepkiler ardından MEB kaynaklarından yeni bir açıklama geldi. Bakanlık kaynakları, okulun kapatılmayacağını, farklı bir binada eğitim öğretim faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

Bu doğrultuda İTÜ MTAL, ya İTÜ Rektörlüğü tarafından üniversite yerleşkesi içerisindeki belirlenecek bir binaya taşınacak ya da İTÜ Rektörlüğü tarafından okul için yeni bir bina inşa edilecek.

Alınması gereken tedbirlere yönelik çalışmalar devam ediyor. Okul 2024-2025 eğitim öğretim yılı için öğrenci kabul edecek.

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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