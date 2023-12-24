24 Aralık 2023 13:58 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 14:15

Türkiye’de 2023 verilerine göre 208 üniversitede yaklaşık 7 milyon öğrenci, 184 bin 566 öğretim elemanı bulunuyor. Neredeyse her ilde bir üniversitenin olduğu Türkiye'de ekonomik kriz ve giderek artan hayat pahalılığı üniversite terkini e artırdı.

YÖKAK’ın Gösterge Değerleri Raporu’nda yer alan “Mezunlar Hariç Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı” verisine göre 2021’de 338 bin 926, 2022’de 389 bin 564 öğrenci üniversiteleri terk etti. Toplam sayı ise 50 kentin nüfusundan daha fazla.

BÜYÜKŞEHİRLERDEN KAÇIYORLAR

BirGün Gazetesi'nde yer alan habere göre; Raporda en dikkat çekici bölümlerden birisi üniversite terkinin en çok büyükşehirlerde yoğunlaşması oldu. Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerdeki üniversitelerden öğrenciler adeta kaçtı. Sadece İstanbul Üniversitesi’ni bırakan öğrenci sayısı son iki yılda 23 bine yaklaştı. Geçen yıl en çok üniversite terki ise Ege Üniversitesi’nde yaşandı. Ege Üniversitesi’ni terk eden öğrenci sayısı 12 bin 121 oldu.

Rapora göre bu alanda 2022’de ilk 10 sırada bulunan üniversiteler ve öğrenci sayıları şöyle:

Ege Üniversitesi: 12 bin 121

Uludağ Üniversitesi: 11 bin 556

Kocaeli Üniversitesi: 10 bin 902

İstanbul Üniversitesi: 10 bin 573

Ankara Üniversitesi: 10 bin 175

Karabük Üniversitesi: 10 bin 120

Süleyman Demirel Üniversitesi: 8 bin 464

Dumlupınar Üniversitesi: 8 bin 379

Akdeniz Üniversitesi: 7 bin 870

Dokuz Eylül Üniversitesi: 7 bin 62

Bu üniversiteler dışında da Marmara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde de üniversite terk eden öğrenci sayısı 5 bini aştı.

Öte yandan büyükşehirler bu yılki YKS’de de tercih edilmemişti. Rehberlik Uzmanı Salim Ünsal’ın YÖK Atlas’tan derlediği bilgilere göre ‘üniversite şehri’ olarak bilinen hemen hemen tüm kentlerde üniversite tercihlerinde büyük düşüş yaşanmıştı. Tercih sayısı İstanbul’da 798 bin, Ankara’da 320 bin, İzmir’de ise 213 bin 741 gerilemişti. Üç büyük şehir dışında üniversite şehri olarak bilinen Eskişehir, Bursa, Antalya, Mersin, Sakarya, Samsun gibi kentleri tercih eden öğrenci sayısı ise 1 milyon 122 bin azalmıştı.