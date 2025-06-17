'Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi' tanıtıldı! Bakan Tekin: 4 hedef, 15 politika, 40 eylem adımı belirledik

Milli Eğitim Bakanlığı "Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi"ni tanıttı. Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2029 döneminde uygulanacak eğitim politikalarında bu belgenin etkili olacağını söyleyerek önemli noktaların altını çizdi. İşte konuşmadan detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı eğitimde yapay zeka konusu üzerine hazırladığı çalışmayı kamuoyuna sundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı programda Bakan Yusuf Tekin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne vurgu yaptı.

Tekin yayınlanan belgede teknolojinin insanın anlam arayışını derinleştirdiğine dikkat çekerek ahlaki ölçülerin yeniden kurulması gerektiğine dikkat çekti.

Bakan Yusuf Tekin'in konuşmasından dikkat çeken noktalar şöyle:

İçinden geçtiğimiz çağ, bir çok soruyu yeniden sorma, bir çok kavramı yeniden düşünme sorumluluğu yüklüyor. İnsanın ne olduğu, bilginin nasıl edinileceği, öğrenmenin neye hizmet edeceği gibi temel meseleler uzun zamandır felsefi metinlerin konusu olmaktan çıkıp doğrudan teknik gelişimlerin ve dijital dönüşümün merkezinde şekillenmeye başladı.

Teknolojik imkanların çoğaldığı fakat insanın anlam arayışının daha da derinleştiği bir çağdayız. Böyle bir zeminde eğitimle kurduğumuz bağı yeniden tanımlamakla mükellefiz. Bu bağı zihni ahlaki ve medeniyet ölçüleri yeniden kurmak mecburiyetindeyiz.

Eğer bunu kurmazsak dünyada bugün İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan insan haklarının hiçe sayıldığı, insan hürriyetlerinin hiçe sayıldığı işgallerin, hukuksuzlukların alıp başını gittiği bir çağı bizler kendimiz üretmiş oluruz teknolojik gelişmeler sayesinde.

Bundan yaklaşık bir ay kadar önce Londra'da bu minvalde bir toplantıda bunun altını çizmiştim.

Değer bağımsız eğitim meseleleri tartışmaya başladık. Bunu yapmaya devam edersek insanlığa hizmet edecek değil, insanlığın kökünü kazıyacak canavarlar yetiştirme durumuyla karşı karşıya kalabiliriz.

Bugün burada bu bahsettiğim düşünsel zeminde hazırlanan eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi ve Eylem Planını kamuoyuna sunmak üzere bir aradayız.

Eğitim felsefemizin izini taşıyan eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi ve Eylem Planı, insanı merkeze alan teknolojiyi ise insanın değer dünyasıyla uyumlu bir biçimde konumlandıran bir perspektifle kaleme alındı.

Öncelikle belgemizin şekillenmesinde ortaya koyduğu vizyoner bakış ve yönlendirici katkılarıyla Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza özellikle şükranlarımı arz ediyorum.

Bizim hazırladığımız metin Cumhurbaşkanı düzeyinde hazırlanan metnin bakanlığımıza yüklediği ödevleri bir metin... Ben bu nedenle Sayın Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcımıza özellikle teşekkür ediyorum.

"EĞİTİM HAYATLA BARIŞIK BİR PERSPEKTİF ARZ ETMİYORDU"

Ayrıca bu sürecin her safhasında emek veren çalışma arkadaşlarımıza Bakanlığımızın ilgili birimlerine ve katkılarıyla düşünsel derinlik kazandıran tüm paydaşlarımıza gönülden şükranlarımı sunuyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, kıymetli misafirler, Türkiye'de eğitim meselesi uzun yıllar boyunca kendi tarihsel birikimiyle, kültürel kodlarıyla ve toplumsal gerçekliğiyle bağ kurmadan şekillendirmeye şekillendirilmeye çalışıldı.

Bu toprakların irfan geleneğiyle temas etmeyen, evrensel ile yerelin bağını gözetmeyen, insanı anlamdan çok ölçüye indirgemeye çalışan bir anlayış eğitim politikalarımıza uzun süre egemen oldu.

Çocuklarımızın kalbi ile zihni arasında bir bağ kurulamıyor, eğitim hayatla barışık bir perspektif arz etmiyordu.

Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetleriyle büyük bir zihniyet dönüşümüne de imza attı.

Bu dönüşüm Batı'dan tercüme edilmiş modelleri takip etmekten kendi medeniyet hafızasının birikimiyle yol almayı tercih etmeye uzanan bir kırılma noktasıdır.

Anlamın ve idrakin inşa edildiği bir iklimi tesis etme çabası içerisinde olmaya gayret ettik.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizle bu zihniyet dönüşümünün sistematik bir karşılığı olarak müfredattan öğretmen eğitimine, ölçme değerlendirmeden okul iklimine kadar tüm yapıyı yeniden tasarlayan kapsamlı bir model geliştirdik.

"KODUN HANGİ NİYETLE ÜRETİLDİĞİNİ SORGULAYABİLEN EVLATLAR YETİŞTİRMEK"

Temel amacımız dijital çağın gerekliliklerine uyum sağlayabilen, aynı zamanda fikri derinliği, ahlaki sorumluluğu ve medeniyet idrakini kuşanmış bireylerden oluşan bir nesli hep beraber inşa etmek.

Sorumluluğumuz çocuklarımızın dijital çağda kaybolmamalarında, kaybolmamalarına, kendi değer dünyalarıyla, kendi tarihsel hafızalarıyla bu çağı inşa etmelerine imkan sunmaktır.

Yapay zeka çağında ülkemizi bağımlı değil, bağımsız, edilgen değil, özne olan bir ülke olarak hayal ediyoruz. Bunun yolu dijital altyapıdan geçtiği kadar insan altyapısından da geçiyor.

Kod yazabilen ama aynı zamanda o kodun hangi niyetle, hangi amaçla üretildiğini sorgulayabilen teknolojinin künhüne vakıf olabilecek evlatlar yetiştirmek zorundayız.

Kıymetli misafirler, Türkiye Yüzül Maarif modelimizin sunduğu derinlikli perspektifini yansıtan 2025- 2029 yıllarını kapsayan eğitimde yapay zeka politika belgemiz ülkemizin dijital çağda eğitime bakışını ortaya koyan bütünlüklü ve kararlı bir duruş metnidir.

Belge kapsamında öğretmen eğitimi, öğrenci okuryazarlığı, etik, ilke ve müfredat uyarlamaları gibi çok boyutlu bir çerçevede 4 hedef, 15 politika ve 40 eylem adımı belirledik.

"BU EKOSİSTEMİN MERKEZİNDE ÖĞRETMENLERİMİZ YER ALIYOR"

Bu adımlar teknolojik gelişmelerin öğrencilerimize ve öğretmenlerimize anlamlı biçimde temas etmesini sağlayacak somut uygulamalardan oluşuyor.

Bir yandan seçmeli derslerle ortaokul ve lise öğrencilerimizi erken yaşlardan itibaren bilinçli bir dijital geleceğe hazırlarken diğer yandan öğretmenlerimize yönelik hizmetçi eğitimler, eğitici eğitimleri ve rehber materyallerle bu süreci daha da derinleştirdik.

Aynı şekilde EBA öğrenci asistanı, Yapay Zeka Öğretmen Asistanı, Dilim Platformu, MEB'i ve açık uçlu soruların Yapay Zeka ile değerlendirilmesi gibi birçok projeyle eğitim sistemimizin tüm bileşenlerini kapsayan insan merkezli ve milli değerlerle uyumlu bir dijitalleşme ekosistemi inşa etme yolculuğuna başladık.

Kuşkusuz bu ekosistemin merkezinde öğretmenlerimiz yer alıyor.

Yapay zeka çağında öğretmenlerimizi güçlendiren, öğretmenlerimizin mesleki gelişimini destekleyen, yapay zeka temelli uygulamaları, onların karar süreçlerine katkı sunacak dijital araçları sistemimize entegre ediyoruz.

Eğitim ortamlarını kişiselleştiren, öğrenme süreçlerini çeşitlendiren ve öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarına göre şekillenen bu dijital destekler öğretmenlerimiz rehberliğinde anlam bulacaktır.

Bu süreçte üzerinde hassasiyetle durduğumuz önemli alanlardan biri de etik ilkeler ve veri güvenliğidir. Yapay zeka teknolojilerinin eğitime entegre edilmesi beraberinde birçok sorumluluğu da getirmektedir."

"İSTİKAMETİNİ KENDİ MEDENİYETİNDEN ALAN BİR GENÇLİK"

2025-2029 yılları arasındaki eğitim politikalarına bu belgenin yön vereceğine dikkat çeken Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hazırladığımız eğitimde yapay zeka politika belgemiz 2025-2029 döneminde atacağımız, bu alanda atacağımız her adımı yarının Türkiye'sini inşa edecek nesillerin yetişmesi adına stratejik bir çerçeveye kavuşturmuştur.

Milli değerlerimiz de yoğrulmuş, evrensel bilgiyle donanmış, dijital çağın imkanlarını hakkı ile kullanan ama istikametini kendi medeniyetinden alan bir gençlik. Bizim muradımız, hedefimiz, inancımız budur. Bunu gerçekleştirdiğimiz an dünya barışından, dünyada insan hakları ihlallerinden artık kurtulmuş olacağız.

Dünya barışının tesis edildiği bir dünya ortaya çıkacağına inanıyoruz. Ve yine inanıyorum ki eğitimde yapay zeka belge, politika belgemiz de ile birlikte eğitim sistemimizde yepyeni bir pencere aralanmış durumdadır.

Bu vizyona liderlik eden Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey'e bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum."