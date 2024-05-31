İmam Hatip öğrencilerinden Kudüs bildirisi: Selahaddin Eyyubi’nin ruhuyla geleceğiz

İstanbul’da eğitim gören İmam hatip lisesi öğrencileri bir araya gelerek ortak bir bildiri yayınladı. “Kudüs Bildirisi” adı altında tüm gençleri küresel intifadaya çağıran bildiride, “İslam'ın ve insanlığın umudu olmaya gayret edeceğiz. Biz çalışacağız, biz uğraşacağız” ifadelerine yer verildi.

İmam hatip lisesi öğrencileri bir araya gelerek Filistin’de 8 aydır devam eden İsrail zulmüne karşı bir bildiri yayınladı. Bildiriyi okuyan İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hüseyin Şahin, bu süreçte bütün insanlığın sınıfta kaldığını belirtti.

“İslam'ın ve insanlığın umudu olmaya gayret edeceğiz. Biz çalışacağız, biz uğraşacağız. Ey İsrail! Bugünün inanmış gençliği Hazreti Ömer'in, Selahaddin Eyyubi’nin, Yavuz Sultan Selim'in ruhu ile gelecek işgal ettiğin o topraklardan seni, çöplüğün en derinlerine göndereceğiz” diyen Şahin, bildiriyi okudu.

Kudüs bildirisi, İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde bayrak töreninde okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla okundu.

Bildiri, İstanbul’un çeşitli ilçelerindeki diğer okullarda da kapanış törenlerinde öğrenciler tarafından seslendirildi. Önümüzdeki hafta da Türkiye genelindeki okullarda açıklama devam edecek.

"ZULMÜN KARŞISINDA DURUYORUZ"

Törende bildiriyi okumak üzere kürsüye gelen Şahin, “Bugün 100 yıldır coğrafyamızı işgal eden, bölen, parçalayan, kan döken emperyalistlerin devam eden zulümlerine karşı duruşumuzun bir ifadesi olarak buradayız” dedi.

Emperyalizmin maşası olan Siyonist İsrail’in Ortadoğu'da kan dökmeye devam ettiğini belirten Şahin, batılı emperyalistlerin de iddia ettikleri bütün değerleri ayaklar altına alarak ne kadar iki yüzlü ve pragmatist olduklarını insanlığa gösterdiklerini aktardı.

BÜTÜN İNSANLIK SINIFTA KALDI

Refah'ta son yaşanan saldırılara da yer verilen bildiriye özetle şöyle devam edildi: Refah’ta yüzlerce ailenin evi yakıldı. Çocuklar parçalandı. Anneler, babalar öldürüldü. Acımasız katiller güvenli bölge olarak addedilen Refah'ı vurdular. Ne erzak ne yardım ne de bir kelam yeter oradaki acıyı anlatmaya. Bir anne çocuğunun parçalarını yerden topladı. Bir baba enkazın altından yanan çocuğunu çıkardı. Ne ahlak kaldı ne izan kaldı ne nizam. Bütün insanlık sınıfta kaldı. Bütün adalet yerle yeksan oldu, bütün insan hakları yerin dibine battı. Orada bir çocuk açlıktan ölürken tüm kuruluşlar cehennemin dibine battı.

İSRAİL'İ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖNDERECEĞİZ

Ey Müslümanlar. Ciğerimiz yanıyor, kalbimiz dağlanıyor. Geçen her dakika her saniye yüzlerce insanın canına mâl oluyor. Ve asıl kahrolacağımız nokta koskoca İslâm âlemi sadece ve sadece kınamakla yetiniyor. Batsın petrolleriniz, batsın doğal gazlarınız, batsın altın rezervleriniz, bir bebek hunharca katlediliyorsa batsın iktidarlarınız. Bu süreçten sonra tüm bu sistemin yetersizliği artık aşikâr. İslam'ın ve insanlığın umudu olmaya gayret edeceğiz. Biz çalışacağız, biz uğraşacağız. Ey İsrail! Belki 10 belki 20 belki 30 sene ama bir gün geleceğiz. Bugünün inanmış gençliği Hazreti Ömer'in, Selahaddin Eyyubi’nin, Yavuz Sultan Selim'in ruhu ile gelecek işgal ettiğin o topraklardan seni, çöplüğün en derinlerine göndereceğiz.

KÜRESEL İNTİFADA ÇAĞRISI

Bu bildiriye kulak veren kardeşim, onurumuzu şerefimizi, haysiyetimizi korumak için seni de bu bildiriye destek vermeye davet ediyorum. Tüm okullar tek yürek olarak bu zulmü lanetlemeye bu vahşeti dil ile ikrar etmeye davet ediyoruz. İnsanlık nazarında ve Allah katında bu çağrılarımız ve dualarımız kabul olsun. Tek yürekle kahrolsun İsrail. Yaşasın küresel intifada. Yaşasın Filistin direnişimiz!