‘Sağaltmak’ ve ‘tere’ zihin yordu! ÖSYM, üniversite adaylarını terletti

YKS’nin ilk oturumu olan TYT’de bazı sorular gençleri epey zorladı...

MAHMUT ÖZAY İSTANBUL - YKS ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı. Sınavda gençlere sorulan sağaltmak kelimesi ve roka, maydanoz, tere soruları gençleri yordu. Bilfen Liseleri Bölüm Başkanlarının sınava giren öğrencilerden aldıkları bilgiler ve yaptıkları değerlendirmeler neticesinde 2025 TYT’yi yorumladı.

Buna göre şu değerlendirmeler yapıldı: TYT 2024’te olduğu gibi okuyan, sorgulayan, birikimli öğrencinin çözebileceği bir sınavdı. Bu sınavda süreyi iyi kullanabilen öğrenciler öne geçerken analiz yapma, akıl yürütme, yorum yapma gibi beceriler gerektiren sorularla karşılaşılmış. Soruların içeriğinin yoğunluğu süre kullanımını olumsuz etkilemiş. Kazanımları öğrenen ve yeterince soru çözen öğrencilerin çok rahat başarılı olabileceği tarzda sorular sorulmuş. Sorular müfredata uygun ve özenle hazırlanmış. Öğrencilerin genel olarak matematik sorularında zorlandıkları gözlemlenmiştir.

İşte ders ders uzman değerlendirmeleri: