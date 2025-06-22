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Haberler > Eğitim > ‘Sağaltmak’ ve ‘tere’ zihin yordu! ÖSYM, üniversite adaylarını terletti

‘Sağaltmak’ ve ‘tere’ zihin yordu! ÖSYM, üniversite adaylarını terletti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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‘Sağaltmak’ ve ‘tere’ zihin yordu! ÖSYM, üniversite adaylarını terletti
YKS, TYT, Haber
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YKS’nin ilk oturumu olan TYT’de bazı sorular gençleri epey zorladı...

MAHMUT ÖZAY İSTANBUL - YKS ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı. Sınavda gençlere sorulan sağaltmak kelimesi ve roka, maydanoz, tere soruları gençleri yordu. Bilfen Liseleri Bölüm Başkanlarının sınava giren öğrencilerden aldıkları bilgiler ve yaptıkları değerlendirmeler neticesinde 2025 TYT’yi yorumladı.

Buna göre şu değerlendirmeler yapıldı: TYT 2024’te olduğu gibi okuyan, sorgulayan, birikimli öğrencinin çözebileceği bir sınavdı. Bu sınavda süreyi iyi kullanabilen öğrenciler öne geçerken analiz yapma, akıl yürütme, yorum yapma gibi beceriler gerektiren sorularla karşılaşılmış. Soruların içeriğinin yoğunluğu süre kullanımını olumsuz etkilemiş. Kazanımları öğrenen ve yeterince soru çözen öğrencilerin çok rahat başarılı olabileceği tarzda sorular sorulmuş. Sorular müfredata uygun ve özenle hazırlanmış. Öğrencilerin genel olarak matematik sorularında zorlandıkları gözlemlenmiştir.

İşte ders ders uzman değerlendirmeleri:

  •  Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Birsen Çiçek: Adayların dikkatini ölçen çeldiricilerin gücü yüksekti.  Sınavda metin bağlamında anlam kurma, çıkarım yapma becerisi ön planda yer almıştır.
  •  Matematik Bölüm Başkanı Mahmut Şişmanoğlu: Soruların yapısı, öğrencilerin ezbere dayalı bilgilerle değil kavramları anlamdırma, çözüm üretme hedeflemiş; bu yönüyle yeni nesil sorulara uygunluk göstermiştir.  
  •  Fizik Bölüm Başkanı Hakan Özdemir: Çeldiricisi olan fakat biraz dikkatli öğrencilerin üstesinden gelebilecekleri şekilde oluşturulmuş bir sınav.
  •  Sosyal Bilimler Başkanı Turgut Özel (Tarih): Müfredat dışı herhangi bir soruya yer verilmemiş. Zorluk derecesi orta düzeyde, genel olarak iyi hazırlanmış.
  • Felsefe soruları geçen seneye nispeten daha zor. Çeldiricilerin de daha zor olduğu görülmüş.
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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