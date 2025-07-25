Tercihte 7 kritik faktör! İyi bir üniversitenin yolu bu adımlardan geçiyor

Doğru tercih yalnızca bir eğitim seçimi değil, aynı zamanda hayat tarzını ve kariyer rotasını belirleyen önemli karardır… Uzmanlar, tercih yaparken göz önünde bulundurulması gerekenleri anlattı.

Üniversite tercih dönemi yaklaşırken aday öğrenciler ve aileler büyük bir heyecanla karar sürecine hazırlanıyor. Kadir Has Üniversitesi Rehber öğretmenleri, doğru tercih yapmanın yalnızca bir eğitim seçimi değil, aynı zamanda hayat tarzını ve kariyer rotasını belirleyen önemli bir adım olduğunu belirtti. Uzmanlar, üniversite tercihinde göz önünde bulundurulması gerekenleri şöyle anlattı:

▪️Hedeflerinizi netleştirin: Adayların önce kendi ilgi alanlarını ve gelecekte nerede olmak istediklerini belirlemeleri gerekiyor. Hangi derslerde başarılı olduklarını, hangi alanlarda çalışmaktan keyif aldıklarını ve uzun vadede kendilerini nerede görmek istediklerini sorgulamak, bilinçli bir tercih yapmanın temelini oluşturuyor.

▪️Başarı sıralamanızı kılavuz edinin: Uzmanlar, tercih listesi hazırlanırken sadece puana değil, asıl olarak başarı sıralamasına odaklanılması gerektiğini vurguluyor. Rehber öğretmenleri, adayların listelerini sıralarının biraz üzerinde, tam ortasında ve altında bölümleri içerecek şekilde geniş tutmalarını öneriyor. Böylece yerleşme şansı önemli ölçüde artabiliyor.

▪️Şehir ve imkânlarını araştırın: Üniversitenin bulunduğu şehirdeki ulaşım, konaklama, sosyal ve kültürel imkânlar; öğrencilik hayatını derinden etkileyen unsurlar. Uzmanlar, adayların tercih edecekleri üniversitenin şehir içindeki konumunu, toplu taşıma imkânlarını ve yaşam maliyetlerini mutlaka araştırmaları gerektiğine dikkat çekiyor. Mümkünse kampüs ziyaretleri yaparak ortamı yerinde görmek de oldukça faydalı.

▪️Yurt dışı imkânlarına bakın: Erasmus ve benzeri uluslararası değişim programları, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimine büyük katkı sağlıyor. Adayların tercih edecekleri üniversitenin yurt dışındaki anlaşmalı kurumlarını ve bu programlara katılım şartlarını detaylıca incelemeleri önemli.

▪️Akademik kadro yol gösterici: Tercih edilecek bölümlerin akademik kadrosu, öğretim üyelerinin uzmanlık alanları ve üniversitenin ulusal ve uluslararası başarıları, tercih sürecinde önemli kriterlerden biri olarak öne çıkıyor. Adaylar üniversitelerin dünya sıralamalarındaki yerini, akreditasyonlarını ve araştırma alanındaki güçlü yanlarını mutlaka sorgulamaları gerekiyor.

▪️Kampüs imkânlarını irdeleyin: Üniversite yalnızca akademik bir kurum değil; aynı zamanda sosyal bir yaşam alanı. Öğrenci kulüpleri, sosyal etkinlikler, spor alanları ve kütüphane imkânları; gençlerin kendilerini geliştirmelerine ve sosyal ağ kurmalarına katkı sağlıyor. Kampüs yaşamı gençlerin öz güveni açısından önemli bir deneyim.

▪️Mezun başarılarına bakın: Üniversitenin mezunlarının hangi sektörlerde çalıştığı, iş bulma hızları ve kariyer merkezi hizmetleri de tercih sürecinde kritik bir rol oynuyor. Uzmanlar, adayların mezunlarla iletişim kurarak deneyimlerini dinlemesini ve üniversitenin kariyer merkezinin sunduğu destekleri araştırmasını öneriyor.