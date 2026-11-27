Merkez Bankası’nın repo ihalelerine ara vermesi, bankaların fonlama maliyetlerini yükseltecek. Bu gelişmenin, oranlara da yansıyarak kısa vadeli TL mevduat faizlerinde rekabeti artırabileceği öngörülüyor. Ortalama %37-38 civarında bulunan mevduat oranlarının %40’a doğru yönelebileceği bekleniyor. TCMB’nin bu adımının, 10 Aralık’taki yılın son faiz kararının öncesinde gelmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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Merkez Bankası'ndan (TCMB) 10 Aralık'taki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde dikkat çeken iki hamle geldi. Banka, bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verirken, TL mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara yapılan faiz veya telafi ödemesini de artırdı.

Politika faizi yüzde 36 seviyesinde korunurken, bankaların fonlama maliyetini yüzde 39'a kadar çıkarabilecek bu adımlar, piyasada “sıkılaşma” olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bankaların TL kaynak maliyetindeki yükselişin mevduat faizlerine de yansıyabileceğini öngörüyor.

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İKİ HAMLE GELDİ

TCMB, 26 Kasım'da yayımladığı iki ayrı duyuruyla TL likidite yönetimi ve makroihtiyati çerçevede değişikliğe gitti. İlk kararla açık piyasa işlemleri kapsamında gerçekleştirilen bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verildi.

İkinci kararla TL mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara yapılan faiz veya telafi ödemesinin oranı, Merkez Bankası ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 86'sından yüzde 90'ına yükseltildi.

10 Aralık öncesi dengeler değişti! Mevduat getirilerinde yükseliş beklentisi

FONLAMA MALİYETİ

TCMB'nin 22 Ekim'deki son faiz kararında politika faizi yüzde 36'ya indirilirken, gecelik borç verme faizi yüzde 39 seviyesinde belirlenmişti. Haftalık repo kanalının devre dışı kalmasıyla likidite ihtiyacı olan bankaların daha yüksek maliyetli gecelik fonlama imkânına yönelmesi bekleniyor.

Böylece politika faizinde herhangi bir değişiklik yapılmadan bankaların marjinal fonlama maliyetinde 300 baz puana varan artış gündeme gelebilecek. Uzmanlar, bu gelişmeyi fiilî bir parasal sıkılaşma olarak yorumluyor.

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MEVDUAT FAİZLERİ

Fonlama maliyetindeki yükselişin, bankaların mevduat politikalarına yansıması bekleniyor. TL kaynak temin etmek isteyen bankaların mevduat müşterilerine sundukları oranları yukarı çekebileceği, kısa vadeli mevduatta rekabetin artabileceği tahmin ediliyor.

Mevcut durumda “hoş geldin” kampanyaları hariç ortalama %37-38 civarında bulunan mevduat oranlarının, yine ortalama bazda %40’a doğru yönelebileceği beklentisi arttı.

TCMB'nin zorunlu karşılıklara yapılan ödeme oranını yüzde 86'dan yüzde 90'a yükseltmesi ise bu noktada bankalara kısmi destek sağlayacak. Düzenleme, bankaların Merkez Bankası'nda tuttukları TL mevduat zorunlu karşılıklarından elde ettikleri getiriyi artırıyor. Böylece bankaların TL mevduat maliyetinin bir bölümünün dengelenmesi amaçlanıyor.

İki karar birlikte değerlendirildiğinde, piyasada TL'nin getirisini yüksek tutmaya yönelik yeni bir dönemin başladığı görülüyor.

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10 ARALIK BEKLENTİLERİ

TCMB'nin son hamleleri, gözleri 10 Aralık'taki PPK toplantısına çevirdi. Piyasada ana beklenti, yılın son toplantısında politika faizinin 100 baz puan düşürülmesi yönünde... Ancak fonlama maliyetinin yükseltilmesi, bu beklentinin sorgulanmasını beraberinde getirdi. “Merkez Bankası'nın aralık ayında mevcut oranları koruyabileceği” seçeneği de gündeme geldi.

TCMB'nin 20 Kasım haftasına ilişkin açıkladığı verilere göre, toplam brüt rezervler bir haftada 16,98 milyar dolar azalarak 141,97 milyar dolara geriledi. Aynı haftada net rezervler 41,26 milyar dolardan 24,19 milyar dolara inerken, swap hariç net rezervler de 28,51 milyar dolardan 11,65 milyar dolara geriledi. Rezervlerdeki düşüşte küresel risk iştahındaki bozulma, altın fiyatlarındaki gerileme ve yurt içindeki talep dengelerinin etkili olduğu değerlendiriliyor.

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