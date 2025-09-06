44 yıldır kapalı garajda saklıyordu! Daha 23 bin kilometrede... Türkiye'de tek

Almanya'da yaşayan Abidin Bostancı'nın babası Hüseyin Bostancı 1980'li yıllarda alacaklarına karşılık Fiat lisanslı Zastava 1100 model otomobili aldı. Dönemin Yugoslavya'sında polis aracı olarak kullanılan Zastava 1100, Bostancı tarafından 1981 yılında memleketi Yenice ilçesine bağlı Şirinköy Köyü'ne getirildikten sonra sadece birkaç defa kullanılıp garaja konuldu.

Üzerine branda çekilen araç yaklaşık yarım asırdır kapalı garajda özenle korunurken, yalnızca 23 bin kilometrede olduğu belirtildi. Boyası, döşemeleri, motoru ve iç aksamı ile ilk günkü gibi olan ve adeta zamana meydan okuyan Zastava 1100, yıllar içinde hiçbir modifikasyona uğramadan tamamen orijinal haliyle günümüze ulaşmayı başardı.

15 BİN EUROYA SATILDI

Uzun süreli koruma sayesinde çürümeye, paslanmaya ve deformasyona uğramayan araç, 15 bin euro bedelle yeni sahibine satıldı. Aracın Türkiye'ye 1981 yılında geldiğini belirten Abidin Bostancı, "Almanya'dan geldiği gibi garaja girdi. Burada 1-2 defa kullanıldı, ondan sonra hep garajda kaldı. 44 yıldır garajda duruyor ama tertemiz duruyor. Çok sağlamdır" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE TEK, AVRUPA'DA BULUNMUYOR

Aracın Türkiye'de tek, Avrupa'da da bulunmadığını söyleyen ve Yugoslav arabası olan Zastava 1100'ün o dönemlerde polis aracı olarak kullanıldığını hatırlatan Bostancı, aracı babasının araç fabrikasında çalışırken alacağına karşılık satın aldığını belirtti.

"HATIRA OLARAK TEZGAHIMIZDA DURACAK"

Aracın yeni sahibi Muhammet Kaya ise, 4 yıldır aracı almak için girişimlerde bulunduğunu ve 15 bin euro bedelle aracı satın aldığını söyledi. Zastava 1100'ün hem yurt içi hem de yurt dışı fuarlarında sergileneceğinin altını çizen Kaya, "Şu an görünen masraf en az 5 bin euro. Ondan sonra iki-üç fuar için söz aldık. İnşallah muayeneye gittikten sonra İstanbul'daki fuara girecek. Hedefimiz aracı yurt dışındaki fuarlara çıkarmak. Oradan sonra da hatıra olarak tezgâhımızda duracak" dedi.

"BU KADAR ORİJİNAL OLDUĞUNU BEN DE DÜŞÜNMÜYORDUM"

"Araç beklediğimiz gibi, bozulmamış" diyen Kaya, "Bu kadar orijinal olduğunu ben de düşünmüyordum. Tamamen orijinal. Kromları hiç bozulmamış, hiçbir yıpranma yok. O gün nasıl konulduysa bugün de aynı şekilde. Şimdi İstanbul Esenyurt'taki Fiat bayisine gidecek, orada tamir olacak. Sonra Kapaklı'ya geçecek. Kapaklı'daki firmamızda koruyacağız. Oradan da fuarlara götüreceğiz" diye konuştu.