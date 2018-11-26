Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzmanlar, ABD’de “Black Friday” olarak adlandırılan indirim günlerinin Türkiye’de de başlamasını fırsat bilen dolandırıcıların türediği, bunların türlü vaatlerle tüketicileri kandırabildiği uyarısında bulunuyor. Sosyal medya uzmanı Ebubekir Türk “İndirim furyası, dolandırıcılar ve veri hırsızlarının da ağzının suyunu akıtıyor. Veri hırsızları, kullanıcılara sosyal medya veya internet platformları üzerinden ‘Formu doldurun, X mağazasından yüzde 50 indirim kazanın’ gibi mesajlar göndererek, kişisel bilgileri istiyor. İndirime odaklanan kullanıcılar da, dikkat eksikliği ile özel bilgilerini kaptırıyor. Korunmak için, e-ticaret ve bankacılık işlemleri kesinlikle firmanın resmi internet sitesinden yapılmalı. Adres çubuğundaki yeşil renkle yazılan ‘güvenli’ ibaresine bakmalıyız. Bu ibare olmayan sitelere kesinlikle kredi kartı ve kişisel bilgiler yazılmamalıdır” dedi.



BAŞINIZ BELAYA GİRER!

Siber güvenlik uzmanı Sedat Coşkun ise, tüketicinin satın alacağı ürüne ‘’hemen’’ ulaşmak istediğini, dolandırıcıların bu istekten çok yararlandığını söyledi. Coşkun “Siber dolandırıcılar, taklit site oluşturuyor. Bire bir aynı tasarım ve şablonlar üretiliyor. Amaçları, kredi kartı bilgi hırsızlığı. Tüketici, reklama tıkladığında karşısında daha önce girdiği e-ticaret sitesinin tasarımı ile karşılaşıyor. Alışverişini sonlandırıp ürünü satın aldığını zannetse de, iş işten geçmiş oluyor. Sahte siteler aracılığıyla çalınan kimlik bilgiler yasa dışı işlerde de kullanılabilir. Bu bilgilerle tüketicinin haberi olmadan alışverişler yapılabilir. Yüklü miktarda para çekilebilir” diye konuştu. Kısa mesaj servislerinden gelen “X lira indirim kazandınız. Hakkınızı almak için bu kodu web sayfasına giriniz” türü mesajlarla da, tüketicinin hattından para tahsil edildiği, bu tarz mesajlara itibar edilmemesi gerektiği belirtiliyor.

EN ÇOK TELEFON ALDIK

Türkiye’nin en yüksek hacimli e-ticaret sitelerinden GittiGidiyor’un ‘Süper Cuma’ indirim kampanyası yoğun ilgi gördü. Bu yılki kampanyada gerçekleşen toplam satış, geçen yılkinin 2 katına çıktı. Kişi başına ortalama harcama tutarında 2,5 kat artış gerçekleşti. Alışverişin yüzde 65’i mobilden yapıldı. Her gün saniyede ortalama 1 ürün satışı gerçekleşen GittiGidiyor’da, kampanya günü saniyede 2 ürün satıldı. ‘Süper Cuma’da en yüksek satış hacmine saat 14.00-15.00 arasında yani mesai ortasında ulaşıldı.

Tüketicinin en çok aldığı ilk 10 ürün

1- Cep telefonu

2- Bilgisayar

3- Televizyon

4- Kombi

5- Çamaşır

makinesi

6- Elektrikli süpürge

7- Bulaşık makinesi deterjanı

8- Bebek bezi

9- Oto lastiği

10- Kedi/köpek maması